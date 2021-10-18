Минприроды России повысит безопасность лесных госинспекторов

В обосновании решения ведомства упоминается и дело о нападении браконьеров на Сергея Красикова в Бурятии



Минприроды России подготовило проект постановления правительства о корректировке некоторых ранее принятых актов кабинета министров, регулирующих ношение, хранение и применение специальных средств, служебного оружия должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный контроль (надзор) и лесную охрану, сообщила пресс-служба ведомства.



Предыдущей редакцией Лесного кодекса РФ было закреплено право на ношение, хранение и применение специальных средств и служебного оружия должностными лица, осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана). С нынешнего года вступили в силу положения федерального закона, разделяющего понятия и функционал «лесного надзора» и «лесной охраны». В соответствии с этими изменениями возникла необходимость корректировка законодательства.



Оружие лесным госинспекторам необходимо не только для защиты жизни и здоровья в случае нападения диких животных или нарушителей лесного законодательства, но и как инструмент для выживания в условиях дикой природы в экстренных случаях.



Выдавать оружие инспекторам будут после того, как сотрудник пройдет проверку на пригодность к действиям, связанным с применением огнестрельного оружия. Оружие и патроны подлежат хранению в специально оборудованных помещениях, в сейфах или металлических шкафах.



Гибели лесных госинспекторов на территории России в 2019 и 2020 годах допущено не было. Однако за прошедшие два года произошли три случая причинения вреда здоровью государственным лесным инспекторам в Бурятии, Калининградской области и Приморском крае , четыре факта угрозы убийством сотрудникам. Была зафиксирована порча служебного или личного имущества в Бурятии и на Алтае, в Приморском крае, в Амурской, Архангельской, Владимирской и Ленинградской областях и в Еврейской автономной области, отмечают в минприроды.







В июле нынешнего года



Фото: baikalzapovednik.ru Минприроды России подготовило проект постановления правительства о корректировке некоторых ранее принятых актов кабинета министров, регулирующих ношение, хранение и применение специальных средств, служебного оружия должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный контроль (надзор) и лесную охрану, сообщила пресс-служба ведомства.Предыдущей редакцией Лесного кодекса РФ было закреплено право на ношение, хранение и применение специальных средств и служебного оружия должностными лица, осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана). С нынешнего года вступили в силу положения федерального закона, разделяющего понятия и функционал «лесного надзора» и «лесной охраны». В соответствии с этими изменениями возникла необходимость корректировка законодательства.Оружие лесным госинспекторам необходимо не только для защиты жизни и здоровья в случае нападения диких животных или нарушителей лесного законодательства, но и как инструмент для выживания в условиях дикой природы в экстренных случаях.Выдавать оружие инспекторам будут после того, как сотрудник пройдет проверку на пригодность к действиям, связанным с применением огнестрельного оружия. Оружие и патроны подлежат хранению в специально оборудованных помещениях, в сейфах или металлических шкафах.Гибели лесных госинспекторов на территории России в 2019 и 2020 годах допущено не было. Однако за прошедшие два года произошли три случая причинения вреда здоровью государственным лесным инспекторам в Бурятии, Калининградской области и Приморском крае , четыре факта угрозы убийством сотрудникам. Была зафиксирована порча служебного или личного имущества в Бурятии и на Алтае, в Приморском крае, в Амурской, Архангельской, Владимирской и Ленинградской областях и в Еврейской автономной области, отмечают в минприроды. Напомним , инспекторы Байкальского биосферного заповедника, в ведении которого находится Алтачейский заказник, осенью прошлого года задержали группу вооруженных браконьеров, отстрелявших с автомобиля двух косуль. При задержании водитель машины попытался наехать на инспектора Сергея Красикова — тот получил перелом руки и сотрясение мозга. Позже сотрудники заповедника все же смогли задержать преступников. Однако следственные органы и прокуратура Мухоршибирского района Бурятии отказались возбуждать уголовное дело по факту попытки задавить государственного инспектора Красикова. Вместо этого, по заявлению браконьеров, на него самого заведено уголовное дело за превышение полномочий, хотя инспектор действовал в строгом соответствии со своими обязанностями и правами. Уголовное преследование инспектора возмутило природоохранное сообщество и широкую общественность.В июле нынешнего года Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о незаконной охоте на территории государственного заказника «Алтачейский» , расположенного в Бурятии, и применении насилия в отношении представителя власти Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей Бурятии. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства, на особо охраняемой природной территории, группой лиц по предварительному сговору). Обвинения с Сергея Красикова были сняты ранее.Фото: baikalzapovednik.ru

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