18.10.2021
Жители Бурятии могут в любое время обратиться в Следственный комитет России

Жители Бурятии могут в любое время обратиться в Следственный комитет России

Для этого в ведомстве создано специальное подразделение

У жителей Бурятии появилась возможность интерактивного взаимодействия со Следственным комитетом России через информационный центр. Как сообщили в Следственном комитете, это подразделение создано председателем ведомства Александром Бастрыкиным для оперативной и непрерывной связи с гражданами.

В круглосуточном режиме работает аккаунт Информационного центра в Инстаграм - @infocentrskrf, где каждый обратившийся может оперативно получить ответы на свои вопросы и подать обращение. Сообщения можно направить в директ @infocentrskrf или задать вопрос в комментариях под постами аккаунта СК России.

Для пользователей соцсети «ВКонтакте» также доступна круглосуточная связь через приемную председателя СК России vk.com/priemnaya_bastrikina и аккаунт информационного центра vk.com/infocentrskrf.

Официальные страницы информационного центра представлены и в других социальных сетях: «Фейсбук»: facebook.com/infocentrskrf, «Одноклассники»: ok.ru/group/61254572769397.

Также в информационном центре СК России для граждан функционирует круглосуточная телефонная линия 8-800-100-12-60.

В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий:

- «Ребенок в опасности»

- «Телефон доверия»

- «Остановим коррупцию»

- «Давление на бизнес»

- «Справочная информация».

«Работа с обращениями граждан является одним из приоритетных направлений деятельности ведомства. Следственный комитет в лице нового подразделения – информационного центра, будет и дальше активно использовать современные технологии для обеспечения гражданам максимального доступа к правосудию», - отметили в СК России.

Фото: Следственный комитет Бурятии
следственный комитет


В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.


^