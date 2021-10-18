Жители Бурятии могут в любое время обратиться в Следственный комитет России

Для этого в ведомстве создано специальное подразделение
У жителей Бурятии появилась возможность интерактивного взаимодействия со Следственным комитетом России через информационный центр. Как сообщили в Следственном комитете, это подразделение создано председателем ведомства Александром Бастрыкиным для оперативной и непрерывной связи с гражданами.
В круглосуточном режиме работает аккаунт Информационного центра в Инстаграм - @infocentrskrf, где каждый обратившийся может оперативно получить ответы на свои вопросы и подать обращение. Сообщения можно направить в директ @infocentrskrf или задать вопрос в комментариях под постами аккаунта СК России.
Для пользователей соцсети «ВКонтакте» также доступна круглосуточная связь через приемную председателя СК России vk.com/priemnaya_bastrikina и аккаунт информационного центра vk.com/infocentrskrf.
Официальные страницы информационного центра представлены и в других социальных сетях: «Фейсбук»: facebook.com/infocentrskrf, «Одноклассники»: ok.ru/group/61254572769397.
Также в информационном центре СК России для граждан функционирует круглосуточная телефонная линия 8-800-100-12-60.
В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий:
- «Ребенок в опасности»
- «Телефон доверия»
- «Остановим коррупцию»
- «Давление на бизнес»
- «Справочная информация».
«Работа с обращениями граждан является одним из приоритетных направлений деятельности ведомства. Следственный комитет в лице нового подразделения – информационного центра, будет и дальше активно использовать современные технологии для обеспечения гражданам максимального доступа к правосудию», - отметили в СК России.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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