В Бурятии общее число случаев COVID-19 превысило 61 тысячу

В республике за сутки выявлено 145 новых больных, число контактных лиц перевалило за 9 тысяч



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 61 063. Это на 145 случаев больше, чем было в воскресенье. Из них 48% (29 119) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 926 человек, - четверо за последние сутки (троестарше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 121 человек обследован по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 9 372 человека.



В стационарах получают лечение 816 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 654. В отделениях реанимации находится 84 пациента (из них старше 65 лет – 42), на ИВЛ –39 пациентов (из них старше 65 – 19), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 34.





В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 938 коек: занято – 816, свободно – 122 койки. Занятость коечного фонда составляет 86,9%.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 338 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 52 345 (+75) человек.



За сутки проведено исследований от 483 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1567295 исследований.



Завершили вакцинацию 298 339 жителей Бурятии.



Фото: pixabay.com



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