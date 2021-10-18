В Забайкалье назначен первый замминистра экономики

Им стала 35-летний специалист с университетским прошлым



Жаргалма Бадмажапова назначена первым заместителем министра экономического развития Забайкальского края. Соответствующее постановление подписано губернатором региона, сообщает официальный краевой портал.



Жаргалма Эрдынеевна родилась 10 августа 1986 года в селе Кусочи Могойтуйского района Забайкалья. С отличием окончила Читинский государственный университет, специальность «Экономика и управление на предприятии» (по отраслям), квалификация – экономист-менеджер.



С 2009 по 2012 год училась в очной аспирантуре Забайкальского государственного университета по специальности «Экономика и управление народным хозяйством». С 2009 по 2018 год работала старшим преподавателем кафедры экономики и бухгалтерского учета в ЗабГУ. Стаж работы в университете – девять лет.



За период работы в ЗабГУ занималась научной деятельностью по направлению «региональная экономика». Результаты исследований представлялись на всероссийских, межрегиональных научно-практических конференциях. Опубликовала более 30 статей, монографию, учебно-методическое пособие.



С 2018 года и по настоящее время работала в министерстве экономического развития Забайкальского края начальником отдела развития экономики муниципальных образований. Координировала работу органов государственной власти в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста.



За 2,5 года освоено более 8 миллиардов рублей, реализованы мероприятия по развитию социальной инфраструктуры в 30 районах края. Разработаны документы по методическому обеспечению реализации плана. В рамках исполнения поручений губернатора Забайкальского края обеспечена разработка и утверждение 18 планов социально-экономического развития районов. Награждена благодарностью министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.



Замужем, двое детей.



«Я благодарна за оказанное доверие, впереди много задач и планов. Надеюсь на поддержку коллег. Будем работать во благо родного Забайкальского края»,- прокомментировала свое назначение Жаргалма Бадмажапова.







Фото : пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края Жаргалма Бадмажапова назначена первым заместителем министра экономического развития Забайкальского края. Соответствующее постановление подписано губернатором региона, сообщает официальный краевой портал.Жаргалма Эрдынеевна родилась 10 августа 1986 года в селе Кусочи Могойтуйского района Забайкалья. С отличием окончила Читинский государственный университет, специальность «Экономика и управление на предприятии» (по отраслям), квалификация – экономист-менеджер.С 2009 по 2012 год училась в очной аспирантуре Забайкальского государственного университета по специальности «Экономика и управление народным хозяйством». С 2009 по 2018 год работала старшим преподавателем кафедры экономики и бухгалтерского учета в ЗабГУ. Стаж работы в университете – девять лет.За период работы в ЗабГУ занималась научной деятельностью по направлению «региональная экономика». Результаты исследований представлялись на всероссийских, межрегиональных научно-практических конференциях. Опубликовала более 30 статей, монографию, учебно-методическое пособие.С 2018 года и по настоящее время работала в министерстве экономического развития Забайкальского края начальником отдела развития экономики муниципальных образований. Координировала работу органов государственной власти в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста.За 2,5 года освоено более 8 миллиардов рублей, реализованы мероприятия по развитию социальной инфраструктуры в 30 районах края. Разработаны документы по методическому обеспечению реализации плана. В рамках исполнения поручений губернатора Забайкальского края обеспечена разработка и утверждение 18 планов социально-экономического развития районов. Награждена благодарностью министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.Замужем, двое детей.«Я благодарна за оказанное доверие, впереди много задач и планов. Надеюсь на поддержку коллег. Будем работать во благо родного Забайкальского края»,- прокомментировала свое назначение Жаргалма Бадмажапова. Напомним , министерство экономического развития Забайкальского края в статусе вице-премьера возглавляет выходец из Бурятии Александр Бардалеев.Фото : пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края

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