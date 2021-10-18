В Забайкалье назначен первый замминистра экономики

Им стала 35-летний специалист с университетским прошлым
Жаргалма Бадмажапова назначена первым заместителем министра экономического развития Забайкальского края. Соответствующее постановление подписано губернатором региона, сообщает официальный краевой портал.
Жаргалма Эрдынеевна родилась 10 августа 1986 года в селе Кусочи Могойтуйского района Забайкалья. С отличием окончила Читинский государственный университет, специальность «Экономика и управление на предприятии» (по отраслям), квалификация – экономист-менеджер.
С 2009 по 2012 год училась в очной аспирантуре Забайкальского государственного университета по специальности «Экономика и управление народным хозяйством». С 2009 по 2018 год работала старшим преподавателем кафедры экономики и бухгалтерского учета в ЗабГУ. Стаж работы в университете – девять лет.
За период работы в ЗабГУ занималась научной деятельностью по направлению «региональная экономика». Результаты исследований представлялись на всероссийских, межрегиональных научно-практических конференциях. Опубликовала более 30 статей, монографию, учебно-методическое пособие.
С 2018 года и по настоящее время работала в министерстве экономического развития Забайкальского края начальником отдела развития экономики муниципальных образований. Координировала работу органов государственной власти в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста.
За 2,5 года освоено более 8 миллиардов рублей, реализованы мероприятия по развитию социальной инфраструктуры в 30 районах края. Разработаны документы по методическому обеспечению реализации плана. В рамках исполнения поручений губернатора Забайкальского края обеспечена разработка и утверждение 18 планов социально-экономического развития районов. Награждена благодарностью министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Замужем, двое детей.
«Я благодарна за оказанное доверие, впереди много задач и планов. Надеюсь на поддержку коллег. Будем работать во благо родного Забайкальского края»,- прокомментировала свое назначение Жаргалма Бадмажапова.
Напомним, министерство экономического развития Забайкальского края в статусе вице-премьера возглавляет выходец из Бурятии Александр Бардалеев.
Фото : пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края
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