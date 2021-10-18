В Бурятии возобновили строительство жилого комплекса "Тамир"

Малоэтажную застройку в 140а квартале начали строить еще в 2016 году



В Бурятии возобновили строительство еще одного долгостроя. В начале октября региональный Фонд заключил договор с подрядной организацией ООО «Бархан» на достройку трех домов застройщика ПСК «Тамир», сообщили в пресс-службе Минстроя Бурятии.



Новая фирма ООО «Бархан» продолжит строительство трех домов объекта ПСК «Тамир». В настоящий момент подрядная организация ведет подготовку строительной площадки. Один из домов жилого комплекса планируется достроить до конца этого года. Готовность дома составляет 75%. Строительство оставшихся двух домов будет завершено в следующем году.



- В сентябре этого года Правлением Федерального Фонда было принято решение об увеличении финансирования по объекту долевого строительства ПСК «Тамир». Такое решение позволило региональному Фонду объявить торги на выбор подрядной организации, которая будет достраивать объект,- рассказал министр строительство и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



Малоэтажную застройку в 140 а квартале начали строить в 2016 году. Однако застройщик был признан банкротом. В прошлом году федеральный Фонд принял решение о включении домов в список на достройку, а уже в июне 2021 года региональный Фонд получил право на долгострой ПСК «Тамир» и земельный участок под ним. Таким образом права порядка 140 дольщиков будут восстановлены уже в ближайшее время.



Фото: пресс-служба Минстроя Бурятии



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