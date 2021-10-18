Макушенко: «Защита Байкала – национальный приоритет»

Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру возглавила Елена Макушенко



Елена Макушенко указом президента России от 14 октября назначена на должность Байкальского межрегионального природоохранного прокурора, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Елена Макушенко прошла большой путь в органах прокуратуры, ее общий прокурорский стаж составляет более 25 лет, в том числе 14 лет на руководящих должностях. За период службы трудилась на разных направлениях прокурорского надзора: занималась вопросами федеральной безопасности и межнациональных отношений, социальной, природоохранной сфер.



Служила в Кавказской межрегиональной прокуратуре, Подольской городской прокуратуре Московской области, Ненецком автономном округе, Генеральной прокуратуре России. Возглавляла Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру последние 2,5 месяца в качестве исполняющей обязанности межрегионального прокурора. Таким образом, к моменту официального назначения на должность межрегионального прокурора Елена Макушенко сложила свое видение об особенностях Байкальской территории, имеющихся проблемах и способах их решения.



Руководитель прокуратуры отмечает, что приоритетными вопросами деятельности Байкальской прокуратуры будут являться: охрана вод, водных биологических ресурсов, целевое расходование бюджетных средств при реализации государственных и муниципальных программ, в том числе национального проекта «Экология», соблюдение специального природоохранного законодательства в центральной экологической зоне озера Байкал, а с учетом непростой складывающейся ситуации в осенне-зимний период в байкальских регионах - охрана атмосферного воздуха.



Особое внимание прокуроры уделят обеспечению конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, в том числе соблюдению возможностей природопользования коренными и малочисленными народами Сибири.



Необходимо отстаивать правомерное развитие особо охраняемых природных территорий, законную туристическую деятельность, соблюдая баланс интересов бизнеса и экологии. На взгляд прокурора, органам государственной и муниципальной власти, дирекциям национальных парков следует активнее работать над созданием эколого-просветительского туризма, организацией условий для комфортного и безопасного посещения территории.



В этой связи значимым направлением работы прокуратуры станет надзор за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности. Прокурором уже налажено взаимодействие с уполномоченным по защите прав предпринимателей Иркутской области и уполномоченным по правам человека в Иркутской области.



Прокуроры сориентированы на принципиальную оценку нарушений, допускаемых в сфере водопользования, при загрязнении водоемов неочищенными и недостаточно очищенными стоками, а также в сфере незаконного лесопользования и иных фактов.



Обеспечение законности на Байкале возможно при условии надлежащего исполнения каждым органом своих функций. В связи с чем, под особый контроль поставлено выявление коррупционных проявлений в органах государственной власти, местного самоуправления, а также органах контроля (надзора).



Для достижения поставленных задач межрегиональный прокурор рассчитывает на поддержку общественности, активистов и экологов, и отмечает, что прокуратура открыта для взаимодействия и готова к проведению совместных мероприятий, организован еженедельный личный прием населения, каждый первый вторник месяца – Всероссийский день приема предпринимателей.



Елена Макушенко подчеркивает, что защита Байкала – национальный приоритет. Прокуратуре предстоит решить множество задач во имя сохранности уникального уголка России для будущих поколений, обеспечения экологической безопасности, прав граждан на благоприятную окружающую среду.



Фото: epp.genproc.gov.ru



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