18.10.2021
Министр культуры Бурятии посмотрела пьесу в исполнении заключенных

Министр культуры Бурятии посмотрела пьесу в исполнении заключенных

В ней было задействовано 19 женщин

В женской колонии Бурятии (ИК-7) состоялся первый этап Дельфийского чемпионата среди осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Мероприятие посетил министр культуры республики Соелма Дагаева.
 
В рамках чемпионата осужденные показывали пьесу в 4 действиях «Я не могу иначе…». В ней было задействовано 19 женщин.

«Проведение чемпионата нацелено на реализацию творческих способностей, содействие гармоничному и социально полезному развитию личности, оказание положительного влияния на процесс социализации граждан, вступивших в конфликт с законом», - отметили в УФСИН Бурятии.


По окончанию мероприятия Соелма Дагаева поблагодарила участниц и руководство за приглашение, а также вручила женщинам подарки в виде книг.

Работы победителей регионального этапа Дельфийского чемпионата направят для участия в следующем туре. Итоги подведут в декабре в Санкт-Петербугском университете ФСИН России.

Фото: УФСИН Бурятии
колония


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