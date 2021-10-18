Министр культуры Бурятии посмотрела пьесу в исполнении заключенных

В ней было задействовано 19 женщин





В женской колонии Бурятии (ИК-7) состоялся первый этап Дельфийского чемпионата среди осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Мероприятие посетил министр культуры республики Соелма Дагаева.

«Проведение чемпионата нацелено на реализацию творческих способностей, содействие гармоничному и социально полезному развитию личности, оказание положительного влияния на процесс социализации граждан, вступивших в конфликт с законом», - отметили в УФСИН Бурятии.







В рамках чемпионата осужденные показывали пьесу в 4 действиях «Я не могу иначе…». В ней было задействовано 19 женщин.По окончанию мероприятия Соелма Дагаева поблагодарила участниц и руководство за приглашение, а также вручила женщинам подарки в виде книг.Работы победителей регионального этапа Дельфийского чемпионата направят для участия в следующем туре. Итоги подведут в декабре в Санкт-Петербугском университете ФСИН России.Фото: УФСИН Бурятии