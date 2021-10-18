Министр культуры Бурятии посмотрела пьесу в исполнении заключенных

В ней было задействовано 19 женщин
В женской колонии Бурятии (ИК-7) состоялся первый этап Дельфийского чемпионата среди осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Мероприятие посетил министр культуры республики Соелма Дагаева.
В рамках чемпионата осужденные показывали пьесу в 4 действиях «Я не могу иначе…». В ней было задействовано 19 женщин.
«Проведение чемпионата нацелено на реализацию творческих способностей, содействие гармоничному и социально полезному развитию личности, оказание положительного влияния на процесс социализации граждан, вступивших в конфликт с законом», - отметили в УФСИН Бурятии.
По окончанию мероприятия Соелма Дагаева поблагодарила участниц и руководство за приглашение, а также вручила женщинам подарки в виде книг.
Работы победителей регионального этапа Дельфийского чемпионата направят для участия в следующем туре. Итоги подведут в декабре в Санкт-Петербугском университете ФСИН России.
Фото: УФСИН Бурятии
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