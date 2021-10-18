Коммунальную технику Улан-Удэ подготовили к зиме

64 единицы спецтехники выставили столичные коммунальщики на площади Советов



18 октября мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил состояние всей представленной техники. В ходе проверки мэр Улан-Удэ поинтересовался, как идет уборка тротуаров и дорог, пообщался с водителями спецтехники, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



– У нас 168 единиц техники в Комбинате по благоустройству. Для зимы приспособлено 90 единиц. По нормативу надо 138, будем потихоньку подводить нашу технику к нормативной. В прошлом году мы закупили дополнительно десять единиц техники и за счет этого мы смогли на 38 % увеличить уборочную площадь. Будем такими же темпами идти дальше, – отметил Игорь Юрьевич.



Решение о комплексном обновлении автопарка коммунальной техники мэрия приняла несколько лет назад и закупила 29 единиц спецтехники.

В прошлом году из 29 единиц новой техники приобретено 10 единиц. Это три трактора Беларус-320.4, четыре комбинированные машины КМД-53605-Е5, погрузчик, снегопогрузчик и трактор с плужно-щеточным оборудованием.



Это позволило на 38 процентов увеличить механизированную уборку дорог, тротуаров по сравнению с 2019 годом, на 29 процентов – сбор и вывоз снега, на 22 процента – грейдирование дорог.



– В прошлом году мы начали убирать комплексно. Проходит грейдер, сразу за ним лаповый погрузчик, потом щетка и как минимум три большегрузных машины. В ночь работает большая техника, это позволяет одному комплексу очищать от снега до трех км дорожного полотна за ночь. У нас три комплекса скомплектовано. Достаточно техники еще на четвертый, но не хватает двух большегрузных автомобилей. Четвертый комплекс позволит еще 30 процентов уменьшить время уборки, – отметил председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.



С новой техникой для борьбы со снежными накатами ознакомились и будущие механики, строители Техникума строительства и городского хозяйства.



– Очень рады, что есть возможность увидеть всю технику нашего города. Частично знаком с ней, смотрел в интернете. По профессии мне это необходимо, – отметил студент Кирилл Сметанин.



Комбинатом по благоустройству отработана схема и графики выхода спецтехники для ликвидации последствий обильных снегопадов. Убирать снег с 296 улиц, общей площадью 401,3 тыс. м2, с учетом территорий вблизи детских садов, школ, поликлиник будут с 22:00 до 07:00.



Подсыпка дорог будет производиться с четырех утра 21 пескоразбрасывателями по маршрутным картам. Всего площадь разовой посыпки улиц зимой составляет 1 245,3 тыс. м2. Это особо опасные, аварийные участки дорог, перекрестки, остановки, подъемы и т. д.



– Часть техники работает и зимой, и летом. Новый разбрасыватель зимой разбрасывает песок, а летом поливает зеленные насаждения, доставляет воду горожанам. В паводковый период эти машины возили воду для жителей Левого берега, – отметил Игорь Шутенков.



Ежегодно за счет строительства новых дорог и проездов площадь по подсыпке растет на 2-3,5 процентов. В день на разовую подсыпку расходуется 270 т. песка. В обильный снегопад – до 700 т. К примеру, аномально снежной зимы в 2017-2018 года было израсходовано 25 тыс. т. песка. В зиму со средним уровнем осадков требуется 18-20 тыс. т. песка.



Весь автопарк оснащен системой ГЛОНАСС для оперативного круглосуточного контроля.



Для бесперебойной работы автотранспорта в зимний период Комбинат приобрел необходимое количество запасных частей и автошин.



Фото: администрация Улан-Удэ



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