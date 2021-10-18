В Улан-Удэ ОНФ нашел опасную стройку

«Фронтовики» просят прокуратуру провести проверку







В Бурятии активисты Народного фронта обратились в прокуратуру по поводу строительства в поселке Новый Зеленый, которое ведется с нарушениями прав местных жителей. Сигнал об этом поступил от горожан, сообщили в республиканском исполкоме ОНФ.



«Стройка без опознавательных знаков развернулась прямо в центре жилого сектора поселка. Она уничтожила пешеходные дорожки и перекрывает единственный доступ к проезжей части. Мы попросили провести проверку по фактам нарушения безопасности ведения капитального строительства для местного населения», - прокомментировал координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Бурятии Дмитрий Замолотских.



Обратившиеся в ОНФ горожане являются жителями дома №1а на улице Изумрудной. Многоквартирный дом находится на небольшой возвышенности. На спуске строители вырыли огромный котлован и приступили к установке и заливке фундамента. Причем котлован находится в опасной близости от мусорной контейнерной площадки, которой пользуются жители дома. Со слов рабочих, на этом месте строится жилье для расселения по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда.



Представители ОНФ провели рейд на стройке и выявили ряд нарушений, которые угрожают безопасности людей. Так, стройка затронула пешеходную дорожку, которая уничтожена проводимыми работами: рядом свалены бетонные блоки от бордюра, по одному краю котлована виднеется оборванный кусок асфальтированной дорожки, которая ведет к подъездам дома №1 по ул.Изумрудной. Этот дом находится на расстоянии всего 100-150 метров.



Большегрузы с песком и другими стройматериалами, а также бульдозеры и другая тяжеловесная техника движутся от котлована по территории, где вынуждены проходить и люди, так как другого обходного пути нет. Местные жители рассказали, что по этой дороге несколько раз в день ходят дети из близлежащих домов на остановку общественного транспорта, чтобы добраться до школы и учреждений дополнительного образования. Риск наезда строительной техники на местных жителей очень велик, ведь территория со стороны жилого дома даже не огорожена. К тому же рабочие сбрасывают строительный мусор кучами на ближайшие участки – в том числе прямо рядом с жилыми многоквартирными домами.



Владельцы личного транспорта пожаловались, что стройкой была уничтожена единственная автомобильная дорога – на нее высыпали груды песка из котлована и создали, таким образом, непреодолимое препятствие в виде крутого настила для подъезда жителей к собственным домам, по которому сложно подняться пешком и невозможно беспрепятственно заехать на машине.



Кроме этого, уничтожены столбы с освещением и теперь этот участок стал еще и опасным в темное время суток, когда жители рискуют упасть в вырытый котлован.



Периметр стройки со стороны главной дороги от остановки общественного транспорта огорожен сигнальной лентой, тут же со столба на землю брошены провода, о которых нет информации под напряжением они или нет, и с какой целью висят. Это также перегородило жителям единственный свободный путь к дому. Само место строительных работ не огорожено ничем. Не установлен даже информационный щит с данными о застройщике, подрядчике, времени начала и окончания работ и о том, какой объект возводится.



Фото: ОНФ



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