Забайкалье выходит на пик по использованию коек для больных COVID-19

Будет проработан дополнительный план развертывания коек и рассмотрены варианты резервов вне медицинских организаций



Количество развернутых коек для заболевших коронавирусной инфекцией приближается к максимальному, система здравоохранения Забайкальского края подходит к пику по использованию ресурсов борьбы с COVID-19 за всю историю инфекции. Об этом сегодня во время оперативного совещания доложила заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова, сообщает официальный портал региона.



«По количеству заболевших рост достаточно серьезный. На сегодняшний день развернуто 1 668 коек (90,7%). Максимальное количество коечного фонда составит не более 2 200. Больше у нас резервов нет. Мы выйдем на пик того, что делали в принципе за все волны по распространению коронавируса, которые были в крае», - сказала Инна Щеглова.



Она добавила, что в ближайшее время будет проработан дополнительный план развертывания коек. Также будут рассмотрены варианты поиска резервов вне медицинских организаций.



Напомним, дополнительный моностационар заработал в Чите. Гинекологическое отделение при «Городском родильном доме» города Читы по адресу: улица Курнатовского, 79, временно станет коечным фондом для пациентов с COVID-19. Решение принято в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.



По данным на 18 октября, за сутки в Забайкалье выявлено 275 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии опасный вирус обнаружен у 73 095 забайкальцев. Ситуация находится на особом контроле правительства Забайкальского края.



Специалисты напоминают, что эффективным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. Сделать прививку можно в 77 стационарных и 15 передвижных пунктах вакцинации. Записаться в центры вакцинации можно через портал «Госуслуги» и по телефонам поликлиник. Адреса прививочных кабинетов, номера телефонов, а также подробную информацию о создающихся центрах и о противопоказаниях к прививке можно найти на сайте краевого минздрава, а также на сайте правительства региона.



Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края



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