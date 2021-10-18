В Бурятии закончились номера для машин

МРЭО ГИБДД рекомендует пока оплачивать пошлину без выдачи регистрационных знаков



В Бурятии в связи с израсходованием государственных регистрационных знаков в МРЭО республиканского ГИБДД Госавтоинспекция рекомендует оплачивать государственную пошлину за совершение регистрационных действий в октябре-ноябре 2021 года без выдачи государственных регистрационных знаков, сообщила пресс-служба МВД по Бурятии.



В соответствии с главой 3 статьи 8 пункта 3 (2) федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», в случае неполучения государственного регистрационного знака транспортного средства в регистрационном подразделении, его владелец после постановки транспорта на государственный учет либо после присвоения ему нового государственного регистрационного номера обязан обратиться к изготовителю государственных регистрационных знаков в случаях, установленных настоящим этим законом, для изготовления государственного регистрационного знака транспортного средства в целях его дальнейшего участия в дорожном движении.



Впрочем, за ранее оплаченную и неиспользованную государственную пошлину граждане могут вернуть денежные средства. Для возврата излишне уплаченной госпошлины необходимо предоставить:



- заявление плательщика о возврате платежа установленного образца;

- подлинные платежные документы;

- копии страниц паспорта с данными о выдаче документа и прописки;

- копия ИНН (обязательно);

- реквизиты получателя денежных средств, с указанием расчетного счета, наименование и БИК банка.



Когда в ГИБДД появятся государственные регистрационные знаки, не сообщается.



Фото: «Номер один»



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