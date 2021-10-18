Пропавшая жительница Улан-Удэ найдена в Иркутске

Сразу предполагалось, что она может уехать в другой город



Найдена пропавшая еще 1 октября 34-летняя жительница Улан-Удэ. Саяна Ильина обнаружена родственниками в Иркутске. С ней все в порядке, сообщили в МВД по Бурятии.







Фото: «Номер один» Найдена пропавшая еще 1 октября 34-летняя жительница Улан-Удэ. Саяна Ильина обнаружена родственниками в Иркутске. С ней все в порядке, сообщили в МВД по Бурятии. Напомним , женщина 1 октября ушла из дома на улице Туполева. Сразу предполагалось, что уроженка села Нижняя Иволга могла уехать в другой город.Фото: «Номер один»

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