Должно стать больше местной продукции

В Хурале обсудили отношения между аграриями и торговлей





В Бурятию массово завозят лук, капусту и прочие овощи из других регионов. Это расте-ниеводческая продукция, которую можно отлично выращивать в самой республике. По-чему такое происходит? И, в целом, как торговые предприятия сотрудничают с местными сельхозпроизводителями?

Данные вопросы обсудили в стенах Народного Хурала на «круглом столе» на тему «О развитии торговли в целях обеспечения продовольственной безопасности и устойчивости сельского хозяйства в Республике Бурятия».Среди участников были представители торговой отрасли, сельхозпроизводителей, контролирующих органов, правительства Бурятии, а также депутаты бурятского парламента.Как выяснилось, положение неоднозначное.С одной стороны, обеспеченность региона магазинами очень хорошая. Несмотря на обед-нение населения в последние годы, показатель нарастает. В 2020 г. обеспеченность ста-ционарными торговыми площадями на 1000 жителей составила в Бурятии 719 кв. м. За 8 месяцев текущего года – уже 733.Количество торговых точек – 6272 и 6287, соответственно. Многие из них ведут торговлю продуктами питания. Продукты тоже имеются в достатке.«Обеспечен автоматизированный еженедельный мониторинг цен и остатков по 47 наиме-нованиям товаров первой необходимости. Мониторинг показывает высокую насыщен-ность потребительского рынка», - доложили на заседании.По продовольствию отмечается хорошая стабильность, как по продуктам длительного хранения, так и по скоропортящимся. Дефицита нет. Ажиотажного спроса тоже. Но цены, конечно, быстро растут. Сведению об их изменении регулярно направляются в прокура-туру.«Согласно законодательству, оптовые и розничные цены на продовольственные товары не подлежат госрегулированию. За исключением случаев, предусмотренных федеральным законом», - доложил собравшимся Алексей Оловянников, заместитель министра промышленности и торговли республики.Но что за продукты стоят на магазинных полках?Торговля продовольствием – конкурентная сфера. Продукция бурятских сельчан конкури-рует с завезенной из других регионов РФ и из-за границы. Себестоимость, объемы произ-водства, ассортимент, качество, цена – вот в чем идет конкуренция. С качеством положе-ние нормальное. В остальном есть куда стремиться.«По итогам 2020 г. удельный вес пищевой продукции местных производителей в емкости республиканского рынка составил по мясу, субпродуктам 79%, по мясным полуфабрика-там 73%, колбасным изделиям 68%, консервам мясным, мясорастительным 97%, маслу сливочному 42%, сырам 4%, кисломолочным продуктам 40%», - привела некоторые при-меры Татьяна Полозова, представитель минсельхоза Бурятии.В стоимостном выражении доля продукции местных производителей в 2020 г. составила лишь 13 млрд. рублей из 95 млрд. рублей продовольственного товарооборота. «Считаем, что это совсем немного», - отметила она.Расширить ассортимент до уровня благодатного юга России наши аграрии, конечно, не сумеют. К сожалению, республика изначально обладает более слабым аграрным потен-циалом, чем многие иные регионы РФ.Например, почва не может похвастаться высоким плодородием.«Природная продуктивность гектара пашни на 40% ниже, чем в среднем по России. Это определяет высокую капиталоемкость, высокие издержки, меньшую конкурентоспособ-ность продукции», - подчеркнула Татьяна Полозова.Однако в целом ряде привычных видов агропродукции Бурятия все равно может сделать скачок вперед, расширить свою долю на рынке. Невзирая на небогатые почвы и сложный климат.«В прошлом году по сегменту импорта овощей завезено свыше 11 тыс. тонн. Основная часть – это лук, капуста, морковь и свекла», - указала Екатерина Кочетова, министр эко-номики республики.Выступающие заострили внимание на том, что поныне существует дефицит картофеле- и овощехранилищ. Ведь вырастить мало, надо сохранить урожай минимум до апреля-мая. Если, вообще, не до поступления нового урожая.«Почему вопрос до сих пор не решен?», - спросил «Номер один» у депутата Дмитрия Швецова, главы аграрного комитета Хурала, который председательствовал на «круглом столе».«Это достаточно дорогостоящие объекты. На сегодняшний момент у многих, кто готов заняться этим, нет финансовых ресурсов. Здесь необходима поддержка. У нас необеспе-ченность хранилищами составляет около 30%», - пояснил он.Депутат сказал, что фермеру даже не обязательно строить собственное хранилище. Можно отдавать урожай на хранение в большое базовое хранилище, по договору с его вла-дельцем. Сдача хранилища в аренду – это направление бизнеса. Но положительного пере-лома в сфере хранилищ добиться пока не получается.С кормами тоже все непросто.«Только на комбикорма, завозимые из-за пределов республики, уходит от 500 млн. до 1 млрд. рублей. Эти деньги могли бы работать у нас в Бурятии, но они уходят в другие ре-гионы», - отметил на заседании Егор Олзоев, зампредседателя комитета Хурала по эконо-мической политике.Расширение предложения очень важно и может оказать положительное влияние на цены. Хотя на «круглом столе» отметили, что надо иметь в виду рост цен на ГСМ, удобрения, упаковку и т. д.Если местный аграрий не увидит возможности нормально продать продукцию, то он не станет наращивать ее производство. Власти хорошо понимают этот простой принцип. Поэтому в зоне внимания всегда есть отношения между сельхозпроизводителями и торговым бизнесом. На «круглом столе» представители некоторых сетей рассказали о своей политике и выразили готовность работать с местными товаропроизводителями, которые готовы производить качественную и конкурентную продукцию.Оказалось, что в торговых сетях представлены десятки местных сельхозпроизводителей, переработчиков.Вадим Бредний рассказал, что ГК «Титан» сотрудничает порядка с 90 местными произво-дителями. Их доля в общем объеме продаж составляет около 15-20 процентов.Эту цифру подтвердил и представитель ТГ «Абсолют» Владимир Корытов.Рынок в Бурятии высококонкурентный, отметил замгендиректора ТД «Барис» Ринчин Гармаев.«Средняя торговая надбавка в конечной розничной цене составляет 30 процентов», - отметил замминистра Алексей Оловянников, в целом, насчет розничных «накруток» в республике.Чтобы помочь фермерам, переработчикам оставить торговые надбавки, о которых идет речь, у себя, власти постоянно пытаются облегчить им доступ к конечному потребителю.Например, в республике по всем муниципалитетам внесены коррективы в схемы разме-щения нестационарных торговых объектов. Это призвано, в т. ч. помочь местным аграри-ям со сбытом сельхозпродукции. Активно проводятся выставки-продажи, ярмарки.Участники «круглого стола» были единодушны в том, что организации торговли, аграрии и республика должны продолжать активно взаимодействовать. Развивать разные форматы торговли, логистику, системы хранения и переработки, повышать уровень семеноводства и племенного дела, надо продолжать оказывать господдержку. В ходе обсуждения неоднократно поднимали вопрос о нехватке оборотных средств, о защите местных производителей и т. д.Председатель Буркоопсоюза Долгор Норбоева обратила внимание собравшихся на высо-кую стоимость производимой продукции.«Выросли цены на сырье, сопутствующие товары и энергоносители, острый дефицит ра-бочих кадров, просто некому работать, нет пекарей, продавцов, нужна господдержка предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности», – так сказала Марина Александрова, директор «Бурятхлебпрома».«На рынок Бурятии проникает много недобросовестных производителей, продают про-дукцию по значительно более низким ценам, поэтому нам с ними тяжело конкурировать», - отметила замдиректора «Бурятмяспром» Ольга Власова.Уполномоченный по защите прав предпринимателей Чингис Матхеев поднял вопрос о здоровом региональном протекционизме для своих агропроизводителей. Правда, руково-дитель бурятской антимонопольной службы Виктор Грибко тут же призвал действовать продуманно, чтобы это не вылилось в организацию каких-то барьеров в общем экономи-ческом поле РФ. Иначе антимонопольщики будут предпринимать действия со своей сто-роны.Депутат Хурала Солбон Дашинимаев выразил несогласие с обсуждаемым в правительстве республики повышением налогов для предпринимателей, которые ведут розничную торговлю продуктами питания на селе. Они играют большую роль в селах, в которых нет крупных торговых сетей.«Если поднять, то в их магазинах вырастут цены. А покупательная способность людей не улучшилась», - предупредил депутат и призвал не поднимать налог.А депутат Игорь Бобков обратил внимание на необходимость закупки продукции местных сельхозпроизводителей для учреждений социальной сферы.Заседание прошло в деловой, конструктивной обстановке. Участники затронули массу злободневных тем, договорились о следующих шагах. В заключение на «круглом столе» приняли рекомендации, в которых говорится об увеличении господдержки сельхозпроиз-водителей, расширении доступа аграриев на потребительский рынок, необходимости суб-сидирования модернизации производства и оборудования, капиталовложений и другом.Фото: «Номер один»