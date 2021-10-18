В Улан-Удэ началась осенняя обрезка деревьев

Ее обещают провести по правилам





В столице республики завершилась осенняя озеленительная кампания (в целом за 2021 год высажено 26 тыс. саженцев) и началась кампания по обрезке насаждений.

«Нами совместно с научно-техническим советом был разработан регламент на подрезку, которого все должны неукоснительно придерживаться. Подрезку необходимо производить правильно. В соответствии с этими нормами, работу надо проводить в период остановки сокодвижения, окончания вегетационного периода. Сейчас стартовала осенняя подрезка», - сообщила и. о. директора МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.При обрезке удаляют сухие ветви, подрезаются поврежденные, больные. Работу можно вести до начала нового вегетационного периода. Муниципальные специалисты уже ознакомлены с новыми требованиями и соблюдают их при обрезке насаждений на общественных территориях.Те, кто ведет обрезку на придомовых территориях (управляющие компании и нанятые ими подрядчики), тоже скоро будут соблюдать правила. За качеством их обрезки будет вестись контроль. Нормативный муниципальный документ на этот счет скоро будет официальной утвержден и вступит в силу.В этом году на тополях были выявлены вредители и заболевания, специалисты проводили обработку против них.«В основном, это плодовые тела грибов. Места поражения видны невооруженным глазом», - говорят в горлесхозе.На яблонях была зафиксирована яблоневая моль. Несколько кустов по проспекту Победы даже пришлось удалить. В других точках провели обработку. Дальнейшее распространение удалось предотвратить.С каждым годом в Улан-Удэ количество деревьев и кустов разных пород увеличивается на десятки тысяч штук. Забот по противодействию болезням, а также вредителям, будет становится тоже больше.«Перечень пород не очень сильно меняется. В этом году только миндаль добавили. Он относится к косточковым, и вредителей можно предсказать. Мы сотрудничаем с научно-техническим советом, сельхозакадемией, лесотехникумом и в случае какой-то экстренной ситуации они готовы прийти на помощь, обследовать, помочь в определении паразита, борьбе с ним. Схема отработана», - заверила горожан в готовности «Городского лесничества» противодействовать напастям Виктория Утесова.Также в городе была запущена «горячая линия», куда горожане могут позвонить или обратиться через мессенджеры о проблемах с озеленением на их улицах.«Где-то, возможно, видимость пешеходного перехода недостаточная, дорожных знаков, светофоров. Поступило более трехсот заявок. Они отработаны или находятся в работе сейчас», - отмечают в горлесхозе.С вандализмом, к сожалению, борьба идет не очень убедительно. Так, возмутительный случай, когда на ул. Иволгинской неизвестные злоумышленники жестко обрезали ряд растущих саженцев, остается нераскрытым. Тогда был составлен акт. Его направили в управление административного контроля мэрии Улан-Удэ. Вандалов пока не установили. Изуродованные деревца, видимо, придется заменить.Фото: «Номер один»