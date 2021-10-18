Спикер Хурала Бурятии проверил ход ремонта Дома культуры на родине Дондока Улзытуева

Жители с нетерпением ждут его открытия







Завершающий этап ремонта Дома культуры имени Дондока Улзытуева в улусе Шибертуй Бичурского района, ремонтируемый в рамках национального проекта «Культура» проверил председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов.

- На родине Дондока Улзытуева, на родине талантливых певцов и поэтов скоро откроется обновленный Дом культуры. Жители с нетерпением ждут открытия. Здесь снова начнут проходить культурно-массовые мероприятия - концерты, фестивали, районные и республиканские конкурсы, - сказал Владимир Павлов.







На ремонт ДК было выделено почти 6 миллионов рублей, из них 5 млн 620 тыс. рублей из федерального бюджета и 358 тыс. рублей - из республиканского. Также в этом году учреждение стало участником проекта «Культура малой родины».Напомним, в 2016 году Владимир Павлов внес предложение присвоить Дому культуры имя Дондока Улзытуева. Тогда это инициативу поддержали глава сельского поселения, депутаты и местные жители.При клубе работают образцовый детский ансамбль «Аянга», ансамбль песни и танца «Шэбэртэ», спортклуб любителей настольного тенниса, кружок любителей художественного слова «Уран үгэ», секция любителей ДПИ «Уран гар».- Я очень благодарен нашему депутату Владимиру Павлову, руководству района, министерству культуры за поддержку нашей инициативы по капитальному ремонту здания клуба в селе Шибертуй. По проекту «Культура малой Родины» приобрели мебель, национальные костюмы, роллеты для окон, ноутбук, микрофонные системы, светодиодные прожекторы. Обшили и утеплили здание снаружи, перекрыли крышу, сделали ремонт внутри клуба. В 2022 году будем подавать заявку на федеральный конкурс на создание модельных библиотек, - рассказал глава сельского поселения «Шибертуйское» Цырендондок Шоймполов.Фото: Хурал Бурятии