Жилинспекция и мэрия Улан-Удэ взялись за горячую воду

В столице Бурятии проверяют температуру горячей воды из-под крана в многоквартирных домах



Сотрудники управления муниципальной жилищной инспекции совместно с управляющей компанией провели внеплановые проверки в отношении ТГК-14 о несоответствии температуры горячей воды нормативам в доме по проспекту Строителей, 56, сообщили в пресс-службе городской администрации.



«Температура горячей воды на кухне составляет 36 °С, при нормативных 60 °С. По выявленным нарушениям готовится предписание, ТГК-14 будет привлечена к административной ответственности», - говорит консультант управления МЖИ Яна Басанова.



Представителям Жилинспекции предстоит проверить многоквартирные дома по улицам Шумяцкого и Краснофлотская. Всего почти в двадцати домах Улан-Удэ температура горячей воды не соответствует нормативу. Стоит отметить, что проверки в этих жилых домах уже проводились, но ТГК-14 на сегодняшний день, так и не исправила ситуацию.



«По первому обращению составлены протоколы, ТГК-14 привлечена к административной ответственности, а собственникам жилых помещений произведен перерасчет», - отметили в управлении муниципальной жилищной инспекции.



Если у горожан есть вопросы по качеству оказываемых услуг в многоквартирном доме, следует обратиться в управляющую организацию. Если ваша управляющая компания бездействует, Вы можете обратиться в Управление муниципальной жилищной инспекции по тел. 8 (3012) 23-54-33.



Фото: ulan-ude-info.ru



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