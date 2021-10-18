В Забайкалье в поселке Кокуй найдены останки древнего человека

Детально характеризовать находку специалисты считают преждевременным, нужны исследования

Вместе со скелетом найден и четырехсантиметровый костный зубец. Сейчас все артефакты помещены на временное хранение в местный краеведческий музей для дальнейшего изучения.









В Забайкалье при проведении земляных работ на участке в поселке Кокуй на глубине 1,5 метра обнаружены останки древнего человека. Хозяин участка вызвал сотрудников полиции, сюда же прибыли сотрудники краеведческого музея и учитель истории из местной школы, сообщает официальный краевой портал.«До всестороннего обследования в лабораторных условиях делать выводы и детально характеризовать находку считаю преждевременным. В то же время несомненно одно - мы имеем дело с останками человека древнего возраста. Это, хочу еще раз подчеркнуть, в связи с тем, что сюжет об этом событии попал в широкий доступ, стало поводом для порождения различных фантазий и небылиц», - рассказал кандидат исторических наук, учитель истории и обществознания Кокуйской средней общеобразовательной школы № 2 Олег Черенщиков.Фото и видео: ГТРК «Забайкалье»