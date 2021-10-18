В Улан-Удэ по горячим следам задержан грабитель

Подозреваемый в разбойном нападении на супругов пользовался перцовым баллончиком







В полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступила информация о грабеже от 34-летней горожанки. Женщина рассказала, что неизвестный несколько раз распылил перцовый баллончик в лицо ей и ее супругу и похитил сумку. В сумке находились три тысячи рублей, документы супруга и монеты различных стран.



Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции злоумышленник задержан в тот же день. Им оказался 31-летний ранее не судимый житель одного из садоводческих товариществ, сообщили в МВД по Бурятии.



Следствием установлено, что 16 октября семейная пара приехала в гости к родственникам в СНТ «Строитель». После застолья супруги решили сходить в магазин. Возле торговой точки они встретили молодого человека, который также пришел за покупками со своим товарищем, и разговорились с ним. В ходе беседы между женщиной и ее новым знакомым возникла незначительная ссора, и он несколько раз распылил перцовый баллончик в лицо ей и ее супругу. Затем злоумышленник вырвал у мужчины сумку и скрылся вместе со своим товарищем.



Позже молодой человек проверил содержимое сумки. Деньги он забрал себе, а остальное имущество сжег в банной печи.



Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.



Фото: pixabay.com



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