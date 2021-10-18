Адиса Гармаева прошла реабилитацию в московском центре «Adeli»

За свои старания малышке вручили медаль и диплом



Родители известной на всю Бурятию Адисы Гармаевой рассказали об очередных успехах малышки. Так, кроха уже успела пройти первую реабилитацию в московском центре «Adeli», рассказала мама девочки в Instagram.



"Прошли первую реабилитацию в центре «Adeli». Реабилитация длилась 2 недели. По окончанию курса Адиса получила свой первый диплом и медаль. Все занятия Адиса стойко выдержала и все что от неё требовалось выполняла , трудилась на все 100%. За эти две недели Адиса стала крепче, сильнее и выносливее", - написала мама ребенка.





View this post on Instagram Публикация от СМА 1- ГАРМАЕВА АДИСА (@adisa_sma1)







23 июня 2021 года неизлечимо больная малышка Адиса получила самый дорогой в мире укол Zolgensma. Силами жителей Бурятии было собрано более 45 млн рублей. Остальные деньги помог внести бизнесмен, мажоритарный держатель акций ГОК «Озерный» Владислав Свиблов. Он принял решение зарегистрироваться в поселке Озерный Еравнинского района. Предприниматель обратился к главе Бурятии с предложением о том, чтобы передать на лечение Адисы Гармаевой налоги, которые республика получит от компании в мае-июне этого года. Таким образом, недостающие 120 млн рублей были найдены. Народный Хурал Бурятии внес необходимые изменения в бюджет.



Уже в конце августа Адиса научилась держать голову в вертикальном положении, поднимать ножки и удерживать их, переворачиваться на живот и вытаскивать из-под себя руку, появилась маленькая опора в ножках.



Фото: с личной страницы Адисы Гармаевой Родители известной на всю Бурятию Адисы Гармаевой рассказали об очередных успехах малышки. Так, кроха уже успела пройти первую реабилитацию в московском центре «Adeli», рассказала мама девочки в Instagram."Прошли первую реабилитацию в центре «Adeli». Реабилитация длилась 2 недели. По окончанию курса Адиса получила свой первый диплом и медаль. Все занятия Адиса стойко выдержала и все что от неё требовалось выполняла , трудилась на все 100%. За эти две недели Адиса стала крепче, сильнее и выносливее", - написала мама ребенка. Напомним , 22 сентября вместе с родителями малышка прилетела в Москву для реабилитации в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. Реабилитация продлилась неделю.23 июня 2021 года неизлечимо больная малышка Адиса получила самый дорогой в мире укол Zolgensma. Силами жителей Бурятии было собрано более 45 млн рублей. Остальные деньги помог внести бизнесмен, мажоритарный держатель акций ГОК «Озерный» Владислав Свиблов. Он принял решение зарегистрироваться в поселке Озерный Еравнинского района. Предприниматель обратился к главе Бурятии с предложением о том, чтобы передать на лечение Адисы Гармаевой налоги, которые республика получит от компании в мае-июне этого года. Таким образом, недостающие 120 млн рублей были найдены. Народный Хурал Бурятии внес необходимые изменения в бюджет.Уже в конце августа Адиса научилась держать голову в вертикальном положении, поднимать ножки и удерживать их, переворачиваться на живот и вытаскивать из-под себя руку, появилась маленькая опора в ножках.Фото: с личной страницы Адисы Гармаевой

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