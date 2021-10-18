Единая дальневосточная авиакомпания перевезла более 28 тысяч пассажиров

Рейс «Улан-Удэ - Владивосток» стал одним из самых востребованных социально значимых маршрутов



Единая дальневосточная авиакомпания, созданная на базе авиакомпании «Аврора», с начала выполнения полетов по субсидированным направлениям по 30 сентября 2021 года выполнила 646 рейсов и перевезла 28 510 пассажиров. Повышение транспортной доступности, расширение маршрутной сети авиаперелетов находится на личном контроле вице-премьера – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Из 20 социально значимых маршрутов наиболее востребованными направлениями стали рейсы из Южно-Сахалинска в Красноярск и Советскую Гавань, из Владивостока в Улан-Удэ и Читу, из Хабаровска в Якутск и Кавалерово. Прямые рейсы по направлению «Улан-Удэ-Владивосток» и обратно стартовали 19 сентября. В августе и сентябре «Аврора» выполнила 13 рейсов, которыми перевезла 2583 пассажиров.



Первый рейс единой дальневосточной авиакомпании, созданной на базе авиакомпании «Аврора», был запущен 26 июля 2021 года. Новые социально значимые рейсы охватывают такие города, как Красноярск, Якутск, Чита, Улан-Удэ, Анадырь, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре, Зея, Тында, Оха, Советская Гавань, и поселки городского типа - Кавалерово, Шахтерск и Ноглики.



Рейсы единой дальневосточной авиакомпании выполняются под собственным кодом «Авроры» HZ и по ряду направлений - совместно с авиакомпаниями-партнерами на основании заключенных соглашений код-шер.



- Рейсы дальневосточной авиакомпании развивают связи между регионами ДФО, открывая новые возможности путешествий внутри Дальнего Востока, минуя длинные перелеты через Москву, - отметил генеральный директор АО «Авиакомпания «Аврора» Константин Сухоребрик.



Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры»



Единая дальневосточная авиакомпания создана по поручению Президента РФ Владимира Путина в 2021 году на базе АО «Авиакомпания «Аврора» с интеграцией региональных авиакомпаний - ЧукотАвиа, Хабаровские авиалинии, Авиакомпания Якутия, Полярные авиалинии, Камчатское авиапредприятие, принадлежащих соответствующим субъектам ДФО.



Фото: pixabay.com

Единая дальневосточная авиакомпания, созданная на базе авиакомпании «Аврора», с начала выполнения полетов по субсидированным направлениям по 30 сентября 2021 года выполнила 646 рейсов и перевезла 28 510 пассажиров. Повышение транспортной доступности, расширение маршрутной сети авиаперелетов находится на личном контроле вице-премьера – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Из 20 социально значимых маршрутов наиболее востребованными направлениями стали рейсы из Южно-Сахалинска в Красноярск и Советскую Гавань, из Владивостока в Улан-Удэ и Читу, из Хабаровска в Якутск и Кавалерово. Прямые рейсы по направлению «Улан-Удэ-Владивосток» и обратно стартовали 19 сентября. В августе и сентябре «Аврора» выполнила 13 рейсов, которыми перевезла 2583 пассажиров.Первый рейс единой дальневосточной авиакомпании, созданной на базе авиакомпании «Аврора», был запущен 26 июля 2021 года. Новые социально значимые рейсы охватывают такие города, как Красноярск, Якутск, Чита, Улан-Удэ, Анадырь, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре, Зея, Тында, Оха, Советская Гавань, и поселки городского типа - Кавалерово, Шахтерск и Ноглики.Рейсы единой дальневосточной авиакомпании выполняются под собственным кодом «Авроры» HZ и по ряду направлений - совместно с авиакомпаниями-партнерами на основании заключенных соглашений код-шер.- Рейсы дальневосточной авиакомпании развивают связи между регионами ДФО, открывая новые возможности путешествий внутри Дальнего Востока, минуя длинные перелеты через Москву, - отметил генеральный директор АО «Авиакомпания «Аврора» Константин Сухоребрик.Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры» www.flyaurora.ru , а также в агентствах. Справки можно получить в контакт-центре Авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.Единая дальневосточная авиакомпания создана по поручению Президента РФ Владимира Путина в 2021 году на базе АО «Авиакомпания «Аврора» с интеграцией региональных авиакомпаний - ЧукотАвиа, Хабаровские авиалинии, Авиакомпания Якутия, Полярные авиалинии, Камчатское авиапредприятие, принадлежащих соответствующим субъектам ДФО.Фото: pixabay.com

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.