В Бурятии суточный прирост COVID-19 превысил 150 случаев

Вакцинацию завершили почти 299 тысяч человек – около трети от всего населения республики



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 61 214. Это на 151 случай больше, чем было в понедельник. Из них 48% (29157) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умер от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 931 человек, - пятеро за последние сутки (все старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 28 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 9830 человек.



В стационарах получают лечение 808 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 644. В отделениях реанимации находится 79 пациентов (из них старше 65 лет – 42), на ИВЛ –40 пациентов (из них старше 65 – 20), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 35.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 954 койки: занято – 808, свободно – 146 коек. Занятость коечного фонда составляет 84,7%.



Занятость коечного фонда составляет 86,9%.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 457 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 52 442 (+97) человека.



За сутки проведено исследований от 1 872 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 569 291 исследований.



Завершили вакцинацию 298 907 жителей Бурятии – около трети от всего населения республики.



Фото: pixabay.com



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