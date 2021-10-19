Жители Бурятии, переехавшие по программе переселения, вновь оказались в аварийных домах

ОНФ обратился в прокуратуру по решению проблемы в п.Саган-Нур

На прямую линию президента России в июне 2021 года поступило обращение от жителей поселка Саган-Нур Мухоршибирского района. Люди пожаловались на проблемы с состоянием их семиквартирных домов. ОНФ побывал в поселке с рейдом и подключился к решению проблемы.Семь лет назад местная администрация построила три семиквартирных дома по ул.Ширяева, 11, 13,15 и переселила туда людей из ветхого и аварийного жилья по соответствующей программе, подрядчиком выступила компания «Сибавиастрой». Через время у жителей возникли подозрения, что дом был сдан и принят с рядом строительных дефектов.Как рассказал один из местных жителей, через 1,5 года после новоселья стали проваливаться полы, в одном из санузлов под пол провалился унитаз. Позже по причине крена в подпорных стенах стали появляться трещины.Оказалось, что при строительстве в фундаменте не были сделаны даже лаги для поднятия пола. В итоге полы почти сразу же начали подгнивать и в помещения стали проникать сырость и плесень."Специалисты администрации поселения проводили в 2018 и 2019 годах обследование данных домов, факты проседания полов и трещин в стенах подтвердились. Акты обследования были направлены в администрацию Мухоршибирского района для принятия решения и соответствующих мер. В итоге районная администрация пыталась в первые годы устранять нарушения через подрядчика по гарантийному обслуживанию, но делали это некачественно: со слов жителей, были подняты доски полов и подложены кирпичи, но полы так и остались отсыревающими и гниющими. Потом просто истек срок гарантийных обязательств подрядчика и дом оставили на произвол судьбы с формулировкой "вы - собственники, вы и ремонтируйте", - рассказали в пресс-службе ОНФ Бурятии.В ОНФ также отметили, что в доме есть визуальные признаки аварийности. Необходима качественная строительная экспертиза, которая сможет установить, что строительные нарушения возникли не в процессе эксплуатации, а в ходе строительства.Жильцы при этом переезжать в другое жилье не хотят, они намерены добиться от властей компенсации затрат на вынужденный ремонт своего жилья, который потребовался из-за предполагаемого некачественного строительства. Эксперты ОНФ в Бурятии считают, что решить проблему можно в судебном порядке, предварительно установив ответственных и виновных лиц, которые строили, принимали и обслуживали дом в итоге.«Мы предполагаем, что в данном доме были строительные нарушения, об этом может говорить характер разрушения фундамента дома и признаки разрушения на стенах. Для достоверного установления данного факта мы обратились в Прокуратуру Бурятии с просьбой проверить все факты, организовать независимую строительную экспертизу, и установить были ли нарушены права жителей данного дома на получение качественного жилья при реализации программы «Переселения граждан из ветхого и аварийного жилья». Также мы попросили выявить виновных лиц, осуществивших приемку данного дома для переселенцев и принять по итогу, если все факты подтвердятся, меры понуждения на компенсирование затрат жителям на устранение последствий строительных нарушений», - прокомментировал эксперт ОНФ Александр Гусев.Фото: пресс-служба ОНФ по Бурятии