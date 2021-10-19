В Байкале появились прокурорские осетры

Руководители «байкальских» природоохранных прокуратур выпустили в озеро мальков ценной рыбы



Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Кошелев и Западно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор Василий Касьяненко выпустили в Бурятии в главный приток Байкала – Селенгу – мальков байкальского осетра.



Акция организована Байкальским филиалом «Главрыбвода». Выпускались выращенные на Селенгинском экспериментальном рыбоводном заводе мальки байкальского осетра возраста около 116 дней, массой около 9-10 граммов, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



Байкальский осетр включен в Красные книги России, Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Для восстановления популяции этого ценного вида необходимо соблюдать запрет на его добычу, а также проводить регулярно заниматься его искусственным воспроизводством и обеспечивать системное противодействие браконьерству.



Усложняет процесс восстановления популяции тот факт, что половой зрелости байкальский осетр достигает лишь после 14 лет. Иными словами для естественного воспроизводства рыбы нужно исключить ее незаконный вылов.



Фото: epp.genproc.gov.ru



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