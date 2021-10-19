В Бурятии впервые провели транскатетерную имплантацию аортального клапана

Операции прошли без вскрытия полости сердца и применения искусственного кровообращения



Впервые в Бурятии 18 октября в Республиканской клинической больнице им. Н. А. Семашко (Улан-Удэ) двум пациентам с аортальным стенозом провели инновационные операции на сердце с использованием системы транскатетерного протезирования аортального клапана, разработанной компанией Medtronic, сообщили в пресс-службе РКБ.



Первые имплантации провели заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко Юрий Хамаганов и врач отделения рентген-хирургических методов диагностики и лечения Арюна Цыденова. Они без вскрытия полости сердца и применения искусственного кровообращения заменили пораженный аортальный клапан на биологический протез.



Аортальный стеноз ─ один из самых распространенных пороков сердца у взрослых. Его единственный способ лечения ─ хирургическое вмешательство. Но по ряду причин пациентам в преклонном возрасте, c сопутствующими заболеваниями открытая операция на сердце противопоказана, так как высок риск осложнений и смерти. Сегодня для этой группы пациентов транскатетерное протезирование аортального клапана ─ единственный высокотехнологичный способ лечения, позволяющий не просто улучшить качество жизни, а сохранить саму жизнь.



Операция выполняется под местной или общей анестезией. Биопротез имплантируется через прокол на бедренной артерии в паховой области. К месту имплантации ─ аортальному клапану ─ он доставляется в капсуле с помощью специального катетера. Затем капсулу открывают, и клапан раскрывается, как бутон цветка, занимая место собственного аортального клапана. После транскатетерного протезирования пациент проводит в реанимации под наблюдением не больше суток ─ уже на следующий день его переводят в палату, он может полностью себя обслуживать, вставать, общаться с родственниками, время пребывания в стационаре не превышает трех-пяти дней.



«Транскатетерная имплантация аортального клапана ─ жизнеспасающая операция, которая помогает буквально поднять людей на ноги, продлить жизнь и улучшить ее качество. Такой способ имплантации более других подходит для пациентов в преклонном возрасте, c сопутствующими заболеваниями, для которых другие способы становятся, по ряду причин, недоступны. Мы рады, что теперь эта группа пациентов сможет получить лечение в нашей больнице, не покидая пределов республики», ─ отметила Арюна Цыденова.



Эффективность и безопасность системы транскатетерного протезирования аортального клапана подтверждены результатами международных клинических исследований. По итогам двухлетнего наблюдения у 73 % пациентов, перенесших имплантацию клапана, было отмечено существенное уменьшение симптомов сердечной недостаточности, значительно увеличилась выживаемость, случаев смещения или разрушения клапана отмечено не было.



Аортальный стеноз ─ один из самых распространенных пороков сердца у взрослых, при котором сужается отверстие аортального клапана и обездвиживаются его створки, что препятствует нормальному току крови из левого желудочка сердца в аорту.



Фото: РКБ им. Н. А. Семашко







В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.