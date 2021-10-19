Участники научной экспедиции подняли со дна Байкала около 300 кг затонувших сетей

Сейчас участники приступили к составлению карты наибольшего скопления сетей в прибрежной зоне озера



Участники третьего этапа научно-исследовательской экспедиции "Байкал без сетей" подняли со дна озера около 300 кг брошенных рыболовных сетей. Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований "Озеро Байкал" сообщает



"За время октябрьского этапа экспедиции водолазами было поднято два десятка затонувших рыболовных сетей. Сети подняты после предварительной очистки под водой от живых и неживых гидробионтов. Чистый вес поднятых сетей составил около 300 кг. Поднятые орудия лова были расфасованы в пакеты высокой прочности и переданы местному региональному оператору для дальнейшей утилизации", - говорится в сообщении.



В ходе третьего этапа участники экспедиции работали на севере Байкала. Сейчас они приступают к составлению карты наибольшего скопления сетей в прибрежной зоне озера. Также проводятся лабораторные исследования проб, взятых в этих местах, пишет издание.



Фото: pixabay.com

Участники третьего этапа научно-исследовательской экспедиции "Байкал без сетей" подняли со дна озера около 300 кг брошенных рыболовных сетей. Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований "Озеро Байкал" сообщает ТАСС "За время октябрьского этапа экспедиции водолазами было поднято два десятка затонувших рыболовных сетей. Сети подняты после предварительной очистки под водой от живых и неживых гидробионтов. Чистый вес поднятых сетей составил около 300 кг. Поднятые орудия лова были расфасованы в пакеты высокой прочности и переданы местному региональному оператору для дальнейшей утилизации", - говорится в сообщении.В ходе третьего этапа участники экспедиции работали на севере Байкала. Сейчас они приступают к составлению карты наибольшего скопления сетей в прибрежной зоне озера. Также проводятся лабораторные исследования проб, взятых в этих местах, пишет издание.Фото: pixabay.com

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