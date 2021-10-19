«Улан-Удэстальмост» отгрузит первые детали для третьего моста в Улан-Удэ

Около 2,5 тысячи тонн металла для моста уже находятся на заводе и запущены в производство



Отгрузка первой партии деталей для строительства третьего моста через Уду в столице Бурятии с завода «Улан-Удэстальмост» начнется в конце октября, сообщили в минпроме республики. Рабочие завода уже изготовили пролетные строения пешеходного моста, арматурные каркасы для заливки свай опор моста, трубошпунт и вспомогательные детали. Девяноста процентов металла, а это около двух с половиной тысячи тонн, находятся на заводе и запущены в производство.



До конца этого года предприятию необходимо изготовить и отгрузить заказчикам 12 тысяч тонн металлоконструкций, из них почти три тысячи тонн на строительную площадку для третьего моста. Заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников осмотрел процесс заготовки деталей для будущего транспортного перехода. Он встретился с рабочими и руководством завода.



«Планируем, что до конца года будет готов весь объем металлоконструкций, необходимый для строительства транспортного перехода. Металл на заводе есть почти в полном объеме. Поэтому все идет по плану», - отметил Евгений Луковников



Сейчас на заводе трудятся более 600 рабочих, из них 300 человек заняты изготовлением металлоконструкций для третьего моста. И хотя руководство завода обеспокоено нехваткой рабочих рук, производственный процесс идет в соответствии с графиком.



«Все вспомогательные детали мы уже отгрузили. Есть и трубошпунт, необходимый для укрепления береговой линии. Этот вид металоконструкций очень сложный в изготовлении, необходимо специальное оборудование, поэтому трубошпунт изготавливался в другом заводе», - добавил Максим Щелковников, советник генерального директора завода «Улан-Удэстальмост»

Напомним, строительство транспортного перехода через реку Уда ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы проводит подрядная организация ОАО «Хотьковский мост». Начало работ – весна 2020 года, завершить их планируется в 2024 году. Общая стоимость объекта составляет 7,5 млрд рублей.



Фото: минпром Бурятии



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