В Забайкалье районы вводят режим ЧС из-за обильного снегопада

Он приостановил уборку урожая и повлек частичную его гибель в 72 хозяйствах





Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели пять районов Забайкалья на своих территориях в связи с возникновением сложной обстановки в агропромышленном комплексе, сообщили в правительстве края.



«Обильные снега, выпавшие в районах края на прошлой неделе, повлекли частичную гибель сельскохозяйственных культур в 72 хозяйствах. В настоящее время ущерб устанавливается муниципальными комиссиями. В региональном минсельхозе создан оперативный штаб, специалисты работают в пострадавших районах. На сегодня известно, что режим чрезвычайной ситуации ввели Приаргунский, Калганский, Александрово-Заводский, Краснокаменский, Шилкинский районы», - рассказал министр сельского хозяйства Забайкальского края Денис Бочкарев.



Он отметил, что аграрии в этом году имели хорошие виды на урожай, но из-за переувлажнения почвы долго не могли войти в поля. В связи с этим уборочный процесс затянулся как минимум на две недели и сельхозтоваропроизводители не успели своевременно завершить работы.



«Ледяная корка и раннее установление снежного покрова сейчас вновь мешают сельхозтехнике вести уборочные работы. Тем не менее, в большинстве хозяйств намерены после таяния снега продолжить сбор урожая. Выводы делать пока рано, о стопроцентной гибели говорить не приходится. Будем надеяться, что погода позволит убрать часть попавших под осадки посевов», - пояснил руководитель аграрного ведомства.



Отметим, что в настоящее время постановления о вводе режима ЧС намерены ввести еще несколько муниципальных районов.



Фото: министерство сельского хозяйства Забайкальского края



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.