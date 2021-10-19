В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 40-летнюю горожанку

Женщина с декабря 2020 года не выходит на связь с родственниками, съехав с улицы Лимонова





В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 40-летнюю Елену Степанову. Женщина с декабря 2020 года не выходит на связь с родственниками. Проживала на улице Лимонова, откуда съехала в ноябре 2020 года.



Склонна к бродяжничеству. Последний раз ее видели весной 2021 года в районе дома по улице Октябрьской, 17, сообщили в МВД по Бурятии.



Приметы: европейской внешности, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Во что была одета, не установлено.



При наличии какой-либо информации о данной гражданке либо ее местонахождении просят сообщить в полицию по телефонам: 8(983)535-60-91, 8(924)390-60-60 или 102 (112)



Фото: МВД по Бурятии



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