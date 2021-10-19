В Бурятии снова заговорили о введении антиковидных ограничений

По словам главного санврача, избежать их поможет только массовая вакцинация





Глава Роспотребнадзора Бурятии Сергей Ханхареев выступил с очередным обращением к жителям республики, в котором сообщил о непростой эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

«К сожалении, мы растем. Сегодня более 800 человек получают лечение в стационарах, и более 95% из них – это непривитые лица», - заявил он.По словам главного санитарного врача, сейчас стоит очень важная задача - создать достаточную иммунную прослойку среди населения.«Для этого нужно привить против ковид не менее 80% граждан от плана. Это позволит нам избежать введения ограничительных мер, которые негативно сказываются на качестве жизни наших граждан», - отметил Сергей Ханхареев.Главный санврач также заявил, что сегодня коронавирусом болеют те, кто не привит, и ранее не болели, «хотя у них была возможность вакцинироваться».«Поэтому в очередной раз я призываю и прошу, кто еще не привился, необходимо срочно вакцинироваться. Это единственное спасение от ковид. Также прошу вас соблюдать простые меры профилактики: носить маски, обрабатывать руки и соблюдать дистанцию», - сказал руководитель Роспотребнадзора.Фото: Роспотребнадзор Бурятии