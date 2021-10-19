В Бурятии появится свой исторический ботик

Несколько лодок и траловый бот напомнят об истории рыболовецкого промысла на Байкале



В историческом порту Танхой, на площадке у визит-центра «Байкал заповедный», ведутся работы по созданию экспозиции «Рыбак Байкала». Новый комплекс посвящн истории и традициям байкальского рыболовного промысла, сообщили в пресс-службе Байкальского заповедника.



Экспозиция «Рыбак Байкала» – продолжение тем, связанных с сохранением историко-культурного наследия на Байкале. Экспозиция под открытым небом включает в себя несколько исторических рыбацких лодок и траловый рыболовный бот, который пришел в поселок Танхой по байкальским водам из дельты Селенги - из села Ранжурово. Знаменательное событие произошло в конце сентября, а сегодня бот реставрируется – готовится стать важной частью экспозиции и заметным туробъектом.



До этого были проведены работы по установке байкальского труженика на кильблоки для ремонта и покраски. В третьей декаде октября к месту установки будет доставлена корабельная мачта, которую украсит настоящий флюгер. Гости заповедника смогут легко определять, какой из байкальских ветров доминирует в небе над Танхоем.



Тематическая экспозиция «Рыбак Байкала» разработана и осуществляется компанией «АТЛАС МЕДИА», которая успешно реализовала уже несколько известных историко-культурных проектов в Байкальском заповеднике. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал».



Отметим, что в визит-центре Байкальского заповедника расположены экспозиции «Байкал уникальный», «Заповедная Россия». Экспозиция «Человек и Байкал» расположена в реконструированном каменном здании старинной электростанции, являющемся частью современного визит-центра «Байкал заповедный». Здесь есть экокласс и вольерный комплекс «Баргузинский соболь». Кроме того, здесь создан историко-мемориальный комплекс «Байкальская переправа», который посвящен истории Байкальской паромной железнодорожной переправы – грандиозного государственного проекта начала XX века. В историко-мемориальный комплекс входят сохранившиеся фрагменты причалов, реконструированный станционный дом с музейной экспозицией, механический семафор, участок рельсового пути, на котором установлены воинские вагоны образца минувшего столетия.



Экспозиция «Рыбак Байкала» дополнит это уникальное музейное богатство. Остается надеяться на то, что байкальский рыболовный промысел сохранится не только в музеях.



Фото: baikalzapovednik.ru



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