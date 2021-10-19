ВЭБ.РФ одобрил финансирование строительства 10 школ в Бурятии

Они будут строиться на основе государственно-частного партнерства





ВЭБ.РФ одобрил участие в финансировании первых 15 школ в регионах России, причем 10 из них – в Бурятии. Федеральным оператором программы строительства школ выступает ООO «ПроШкола», сообщили в пресс-службе правительства республики.

Коллегиальные органы ВЭБ.РФ приняли решение о финансировании первых 15 проектов строительства школ в регионах. Для начала реализации проектов одобрено предоставление ООО «ПроШкола» до 3,2 млрд. рублей. Об этом рассказал заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Юрий Корсун, выступая на координационном совете Минпросвещения и Минстроя России с органами исполнительной власти субъектов РФ.Так, согласно заявкам из регионов, в рамках первой волны, в Калужской и Самарской областях начнется строительство по одной школе, три школы запланировала Белгородская область, Бурятия прислала заявку на 10 образовательных объектов.В начале 2021 года Минпросвещения России запустило государственную программу «Развитие образования», предусмотрев в ней возможность предоставления субсидии из средств федерального бюджета при реализации региональных проектов создания дополнительных школьных мест на принципах государственно-частного партнерства. Благодаря программе к 2025 году в России будет создано свыше 647 тысяч новых ученических мест, оснащенных всем необходимым для современного качественного образовательного процесса.- Новые места в школах теперь можно создавать с использованием механизма государственно-частного партнерства (концессионных соглашений). Это позволяет ускорить строительство школ в регионах с наибольшей потребностью, а также снизить финансовую нагрузку на местные бюджеты. До конца года совокупно рынок ГЧП может прирасти 250-300 проектами по строительству школ. На один рубль из регионального бюджета привлекается до 30 рублей из федерального бюджета и 55 рублей частных инвесторов. Строительство школ начнется уже в следующем месяце. Всего на рассмотрении у «ПроШколы» находится более 200 заявок из 41 региона, – отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун.Напомним, в июне этого года глава Бурятии Алексей Цыденов на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение о сотрудничестве с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Благодаря соглашению в республике стала возможной реализация региональных проектов по строительству школ в рамках государственной программы России «Развитие образования». Компания «ПроШкола» была создана для стимуляции привлечения частного капитала к строительству новых школ. В капитал «ПроШколы» входит государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ПАО «Сбербанк» и группа компаний «Просвещение». Бурятия вошла в число десяти первых пилотных регионов страны, подписавших соглашения с концессионером для строительства учебных заведений.Фото: пресс-служба правительства Бурятии