В Улан-Удэ появятся передвижные фотозоны





Три скульптуры «Моя вселенная», «Полет души» и «Крылья мечты» к началу ноября украсят три главных театра столицы Бурятии, а затем переедут к другим достопримечательностям республики.

Вторая скульптура носит загадочное название «Полет души», и с этой недели появилась рядом с театром оперы и балета. Как призналась Эльвира, она сама стала автором эскиза этой композиции, а реализовал ее талантливый бурятский скульптор Анатолий Шоболов.





В Улан-Удэ появятся новые знаковые места для горожан и гостей региона. Совсем недавно соцсети Бурятии заполонили фотографии на фоне появившейся рядом с Русским драматическим театром скульптуры. Она представляет из себя золотые крылья в рамке и, как оказалось, носит название «Крылья мечты». Об этом нам рассказала председатель Ассоциации творческих работников Бурятии и автор данного проекта Эльвира Доржиева. Эта скульптура – одна из трех передвижных арт-объектов, которые появятся в Улан-Удэ уже к началу ноября. Проект поддержал и помог осуществить Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга АО «Вертолеты России».- Всего будет три фотозоны около трех театров. Мне хотелось привлечь народ хотя бы с помощью фотозон к театральным площадям и затем к самим театрам, в этом была часть моей идеи. Первая скульптура уже стоит около Русского драматического театра, она называется «Крылья мечты». Это идея не нова - подобные скульптуры можно увидеть во всех ведущих столицах мира, в больших городах России. Я подумала, а почему же в нашем прекрасном городе не сделать такие же? Увидела множество фотографий туристов из других городов на фоне подобных крыльев. Мне кажется, такая локация очень интересная и нужная именно для фотосъемки. Стоя у «Крыльев мечты», можно помечтать о чем-нибудь, а мечты сбываются, - поделилась Эльвира.- Я вложила в эту работу смысл, что все в наших руках. По своему первому образованию я артистка балета классического танца. Возможно, поэтому скульптура представляет из себя ладони, держащие маленькую балерину. Этим я хотела сказать, что все наши мысли, помыслы, желания – все мы можем осуществить, мы - творцы своей судьбы и жизни. Не надо ни на кого надеяться, не надо ждать подарков судьбы – вот руки, которыми ты можешь делать все сама, все в твоих руках, - рассказала автор проекта.К началу ноября установят последнюю фотозону «Моя вселенная». Как отметила Эльвира, вначале была идея назвать скульптуру «Моя Бурятия», но решили посмотреть на нее шире.- На ней будет изображена в рельефе вся наша республика: озеро Байкал, достопримечательности, главные наши предприятия и заводы, театры, и сами люди разных национальностей, народы, долгое время проживающие на одной территории в хорошей и дружеской обстановке. «Моя вселенная» будет олицетворять нашу жизнь, наш быт. Вообще же, хочется продолжать эту историю, чтобы было побольше таких локаций по городу, чтобы эти места стали знаковыми для людей, и горожане начали назначать там встречи, свидания, места сбора, - поделилась Эльвира Доржиева.Как добавила автор фотозон Эльвира, «в Бурятии не так уж много объектов, которые делают нас добрее, светлее. И замечательно, что есть такие предприятия, как «Улан-Удэнский авиазавод», позволяющие в это непростое время осуществлять диалог с культурой, с ее проявлениями, поддерживающие наше творчество и проявляющие заботу к землякам».Стоит отметить, что подобные фотозоны появились в городе впервые и их можно перевозить к другим достопримечательностям либо на какие-нибудь события. Скульптуры несложной конструкции, сделаны из легкого, но очень прочного антивандального материала специально для того, чтобы их можно было бы легко взять и транспортировать.- Город у нас большой, и люди, кто живет, например, на том же Авиазаводе, явно специально не поедут фотографироваться рядом с драмтеатром. Поэтому решено сделать такие скульптуры, чтобы можно было их взять и перевезти в другую точку города. То есть раз уж Магомед не идет к горе, пусть гора идет к Магомеду – и горожане в своих районах тоже смогут пофотографироваться. Таких локаций у нас на данный момент не было в городе. Пока мы рассчитываем, что скульптуры будут стоять до конца ноября, а когда станет холодно, спрячем их до весны. Затем выберем новую локацию для их установки, - объяснила автор фототочек.Проект получилось весьма быстро осуществить благодаря поддержке «Улан-Удэнского авиационного завода». Как отметил замдиректора по персоналу «Улан-Удэнского авиазавода» Юрий Фомин, благоустройство города – это задача в первую очередь проживающих в городе. Многие города России, взвесив свои возможности, уже планируют мероприятия по облагораживанию дворов, улиц и площадей совместно с жителями, бизнесом, предприятиями и учреждениями.- Это одно на всех желание - жить в комфортной среде. К сожалению, культура нашего народа не позволяет признать, что это под силу нам, проживающим в городе, республике. Порой не деньги играют роль, а именно культура, чистоплотность и уважение к соседу. Авиазавод много раз обращался с призывом объединять усилия, чтобы превратить город Улан-Удэ в район, привлекательный для своих жителей и для иногородних. Общаясь с рабочей молодежью крупных предприятий города (ЛВРЗ, «Приборка», энергетики…) по линии Союза машиностроителей России, авиазавод выступает локомотивом в инициированных проектах. Мы даем возможность творческим людям выразить свои чувства, свою любовь к территории, - высказался Юрий Фомин.К слову, «Улан-Удэнский авиазавод» уже поддерживал и экологические проекты, в частности, такие как «Байкальская тропа», «Московский тракт».- Авиазавод традиционно поддерживает спорт и активные виды отдыха: развиваем спортивную инфраструктуру, строим лыжные трассы, финансируем команды спортсменов, поднимая уровень до международного, помогаем развивать материальную базу. Мы – соорганизаторы движения любителей скандинавской ходьбы: строим маршруты по прекрасным лесным и парковым тропам. Арт-объекты на театральных площадях – это продолжение начатой работы и одновременно начало точечного решения вопросов облагораживания городской среды. Мы будем счастливы, если этот проект поддержат другие. Ведь арт-объекты – это настроение горожан и гостей, эмоциональный фон нашей жизни, это та радость, которую мы сами уже разучились аккумулировать, к сожалению. А ведь без этого жизни нет. Да здравствует жизнь с ее впечатлениями, восхищением, радостью и откликом в сердцах, - высказалось руководство авиационного завода.Как рассказала нам Эльвира Доржиева, идея построить необычные скульптуры пришла к ней случайно.- Ко мне приезжала подружка из Кызыла, мы пошли по городу гулять и фотографироваться. И я поняла, что у нас очень мало мест, возле которых можно сфотографироваться и сказать: «Мы в Улан-Удэ!». У нас есть надпись «Я люблю Улан-Удэ», но этим уже спустя годы никого не удивишь. Поэтому возникла такая идея, надеюсь, дальше она будет уже развиваться, - отметила автор.Эржена Мансорунова, «Номер один»Фото: предоставлено Эльвирой Доржиевой