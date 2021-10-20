В Бурятии процветает бизнес на пандемии

Жителей республики протестировали уже полтора миллиона раз





В Бурятии рынок платных противоэпидемических услуг во время пандемии стремительно развивается. Речь идет о продаже масок, перчаток, санитайзеров, приборов по обеззараживанию воздуха, дорогих лекарств и других специфических товаров. Пандемия дала производителям и посредникам уникальный шанс разбогатеть, чем фирмы и пользуются. Ведь если бы не вирус и не сформированный в обществе психоз за свою безопасность, кому вообще были бы нужны их тесты, маски и т. д.?

Официальная статистика на этот счет дает исчерпывающие сведения. Каждый сделанный тест, независимо от того, кто его оплачивает, приносит производителям прибыль. Объемы впечатляют. В республике только официально за год с небольшим провели 1,5 млн только ПЦР-тестов на коронавирус.В лабораториях шести государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также одной частной медицинской организации за 17 октября проведено исследований от 483 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 567 295 исследований. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РБ.Еще бы, уж чего-чего, а тестов завезли в Бурятию выше крыши - тут и российские, и китайские, и корейские аналоги. Которые те же частные лаборатории все активнее предлагают населению. Так что цифру 1,5 млн тестов можно смело увеличивать еще за счет не только ПЦР-тестов, но и тестов на антитела. Их сегодня проводят множащиеся в Бурятии частные лаборатории и фирмы. Часть из них выдает результаты на собственной базе в Улан-Удэ, другие отправляют образцы в диагностические центры в Иркутске, и уже оттуда присылают электронный и бумажный результат тестирования.Стоимость услуг в частных лабораториях выше, чем платные тесты при государственных лечебницах, в среднем от 1500 тыс.рублей. Нетрудно подсчитать, что бизнес на тестах при гарантированно высоком клиентском трафике дает неплохую прибыль. Так, недавно одна из федеральных лабораторий открылась прямо в аэропорту «Байкал» и предлагает выезжающим в зарубежные страны бурятским туристам обязательные для них ПЦР-тесты. Например, срочный, в течение считанных минут, с QR-кодом и дублированный на английском языке печатный вариант предлагается за 3500 рублей. Рынок растет и в перспективе будет только расширяться. Ведь ПЦР-тесты необходимы везде, а с ростом ограничительных мероприятий их требовать будут еще чаще.- Выполнял подряды на одном крупном предприятии Бурятии, там от меня требовали ПЦР-тесты, так вот я несколько раз в месяц сдавал их в частной клинике, меня там как родного принимали, ведь им почти сотню тысяч рублей за это время принес, - рассказывает Александр, директор небольшой частной строительной компании.Озолотил продавцов он не за свой счет - все эти траты включал в стоимость работ. Заказчик не возражал.Но здесь все честно. Другое дело, что в условиях полуторагодового страха перед жутким заболеванием у населения резко ухудшилось психическое состояние. И у напуганных людей стали на этой почве расти различные расстройства, что вполне естественно. Среди них постоянный страх за свою жизнь и как защитный механизм - попытка переключиться на поиск у самого себя первых признаков болезни. Для того чтобы лечить коронавирус «на дальних подступах».Один из работников частной улан-удэнской клиники рассказал, что часть клиентов, постоянно делающих дорогостоящие тесты на определение в крови антител к IgM и Ig к коронавирусу, это «ипохондрики, постоянно ищущие у себя первые признаки ковида».Речь идет об очень мнительных людях, сделавших прививку, но регулярно изматывающих себя прохождением платных тестов для того, чтобы узнать, насколько у них велик уровень антител и достаточен ли он для защиты от ковида. Часто к собственно медицине это не имеет никакого отношения, больше к психиатрии. Однако в частных клиниках лишних вопросов таким пациентам не задают - сдавайте тесты хоть каждый день, лишь бы деньги платили.Но нетрудно догадаться, что в масштабах региона это излишняя трата ресурсов. Лучше бы бабушка успокоилась и купила себе дополнительно полезных продуктов на несколько дней, чем выбрасывала деньги на дорогостоящий и малоинформативный тест.Еще более впечатляющие результаты государственные и частные компании показали на российском рынке оказания медицинских услуг.Более 200 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Учитывая, что если при невысокой себестоимости теста он реализуется населению в среднем по цене в 1 тыс. рублей и выше, то, по самым приблизительным расчетам, российский рынок ПЦР-тестов показывает оборот в 200 млрд рублей. Это только на тестах. На других видах во многом вынужденных процедур и медицинских товаров в России вполне могут сделать и триллион рублей.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»