Бурятия по темпам вакцинации против COVID-19 находится на 10-м месте в РФ

Вакцинировано почти 65 проц взрослого населения республики при задаче – 80 проц



В Бурятии вакцинировано от коронавируса 64,8% взрослого населения. Республиканский показатель выше среднероссийского (64,8%) от плана 575,3 тысячи человек. По темпам вакцинации Бурятия находится на 10 месте среди регионов РФ, сообщила сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Она отчиталась сегодня о ходе исполнения перечня поручений президента РФ по вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) на территориях субъектов РФ на заседании правительства республики, сообщили в его пресс-службе.



Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова 9 сентября дала поручение об охвате вакцинацией против новой коронавирусной инфекции 80% взрослого населения до 1 октября. Согласно поставленной задаче, в Бурятии вакцинации подлежит 575 308 человек. К настоящему моменту привито 372 888 человек.



Всего в Бурятию было поставлено почти 495 тыс комплектов вакцин: 392 680 комплектов «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), 26 730 комплектов «ЭпиВакКорона», 3 120 комплектов «КовиВак», 72 392 доз «Спутник Лайт». Остаток вакцины на 18 октября составил 122 141 доз комплектов.



План по вакцинации против COVID-19 работающего населения перевыполнен в организациях: транспорта и энергетики, сферы образования и медицины, услуг, социального обслуживания и МФЦ. Также вакцинировано более 60% государственных гражданских и муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через границу и людей, работающих вахтовым методом.



Фото: egov-buryatia.ru



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