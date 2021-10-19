В Бурятии прокуратура заставила медиков рассчитаться с бизнесменами

Больницы накопили долги за поставку тепла, продуктов и расходных материалов





В Дальневосточном федеральном округе после вмешательства прокуратуры бизнесмены получили свыше 1,4 миллиарда рублей, которые им задолжали заказчики исполненных контрактов. В результате принятых надзорным ведомством мер в Республике Саха (Якутия) предприниматели получили 438 млн рублей, в Приморском крае – 312 млн, в Хабаровском крае – 290 млн, в Забайкальском крае – 208 млн, в Амурской области – 112 млн, Бурятии – 75 млн рублей.

К примеру, в Приморском крае должностное лицо краевого предприятия «Примтеплоэнерго» в связи с наличием задолженности по исполненным контрактам перед хозяйствующими субъектами по результатам рассмотрения 3 возбужденных прокурором административных дел привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 90 тысяч рублей.В Магаданской области перед бизнес-сообществом оплачена задолженность в размере свыше 25 млн. рублей по контрактам с бюджетными учреждениями областного центра на содержание и благоустройство территории города.В Дульдургинском районе Забайкальского края и Баргузинском районе Бурятии после вмешательства прокуратуры ликвидирована задолженность медицинских организаций перед предпринимателями по госконтрактам на поставку тепла, продуктов, расходных медицинских материалов, а также оказание услуг связи в размере около 8 млн. рублей.Фото: «Номер один»