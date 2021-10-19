В Бурятии сельский «отелло» задушил соперника веревкой

Собутыльница двух мужчин, ставшая поводом для ревности, успела сбежать





В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя, обвиняемого в «убийстве» и «покушении на убийство двух лиц», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Елань Кабанского района. Вечером 24 июля у себя дома он распивал спиртные напитки со знакомыми мужчиной и женщиной. Через некоторое время, опьянев, хозяин уснул. Проснувшись ночью, он увидел на полу спавших вместе собутыльников без одежды. Из чувства ревности, так как собирался вступить в близкие отношения с женщиной, он напал на пару и стал избивать их кулаками и деревянным бруском.



Затем злоумышленник схватил веревку, накинул петлю на шеи потерпевшим, после чего стал стягивать концы, пытаясь их задушить. Однако женщине удалось скинуть удавку, спрятаться за печью, а затем убежать из дома. Обвиняемый продолжил избивать мужчину, после чего волоком, держа в руках концы веревки, вытащил жертву на улицу, где привязал к столбу и оставил, а сам ушел спать. Потерпевший скончался в результате механической асфиксии от сдавливания шеи петлей.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: «Номер один»



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