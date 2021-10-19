В Улан-Удэ расследуется дело от контрабанде леса на 16 млн рублей

Бизнесмен якобы покупал древесину у фирмы, которая ему лес ему не поставляла



В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму около 16 млн рублей, сообщили в Бурятской транспортной прокуратуре. Она совместно с Бурятской таможней, республиканским управлением ФСБ провела проверку исполнения законодательства в сфере оборота лесоматериалов в одном из пунктов приема и отгрузки древесины, расположенном в Улан-Удэ.



Установлено, что владелец пункта приема и отгрузки древесины, являясь участником внешнеэкономической деятельности, регулярно экспортирует лесоматериалы за границу. С ноября 2019 года по июль 2020-го он подал в таможенный орган декларации на товары, в которых к вывозу с территории Российской Федерации были заявлены пиломатериалы объемом более 1659 кубометров рыночной стоимостью около 16 млн рублей.



Декларант в качестве подтверждения законности происхождения лесоматериалов представил документы о покупке древесины у коммерческой организации, которая фактически эти лесоматериалы ему не поставляла. В результате пиломатериалы были незаконно экспортированы из России.



Прокуратура направила материалы проверки в таможенный орган, который по результатам их рассмотрения возбудил уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере).



Ход и результаты расследования находятся на контроле транспортной прокуратуры, отметили в надзорном органе.



Фото: Бурятская таможня



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