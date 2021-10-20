Все под контролем

Недавно самый главный санитарный начальник Бурятии предложил ввести систему QR-кодов
Будущее наступило. Уже скоро людей будут оценивать по QR-кодам, выданным государством избранным гражданам. Прямо сейчас Бурятия готовится к введению системы, разделяющей общество на привитых и остальных, которым заказан путь в места отдыха и развлечений.
Ковид наступает. Несмотря на повальный масочный режим, локдауны, антиковидные ограничения и пр. Поэтому власти продолжают понемногу закручивать гайки. Недавно самый главный санитарный начальник Бурятии предложил ввести систему QR-кодов.
Код, дающий пропуск в рестораны, сауны, солярии, салоны красоты, СПА-салоны, массажные салоны, компьютерные клубы и музеи, в случае одобрения инициативы можно получить лишь привившись. Тем, кто не сможет предъявить код, останутся лавочки, подъезды и кухни.
Ситуация напоминает какой-нибудь фантастический фильм, где государство через чипы и штрих-коды делит людей на системных и изгоев. Но в таких фильмах, как правило, в итоге появляется избранный, кто ломает систему.
Впрочем, надеяться на то, что придет герой и мир вернется в «доковидные» времена, когда все были свободны, вряд ли стоит. Хотя мечтать не вредно.
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