Все под контролем

Недавно самый главный санитарный начальник Бурятии предложил ввести систему QR-кодов

Будущее наступило. Уже скоро людей будут оценивать по QR-кодам, выданным государством избранным гражданам. Прямо сейчас Бурятия готовится к введению системы, разделяющей общество на привитых и остальных, которым заказан путь в места отдыха и развлечений.

Ковид наступает. Несмотря на повальный масочный режим, локдауны, антиковидные ограничения и пр. Поэтому власти продолжают понемногу закручивать гайки. Недавно самый главный санитарный начальник Бурятии предложил ввести систему QR-кодов.Код, дающий пропуск в рестораны, сауны, солярии, салоны красоты, СПА-салоны, массажные салоны, компьютерные клубы и музеи, в случае одобрения инициативы можно получить лишь привившись. Тем, кто не сможет предъявить код, останутся лавочки, подъезды и кухни.Ситуация напоминает какой-нибудь фантастический фильм, где государство через чипы и штрих-коды делит людей на системных и изгоев. Но в таких фильмах, как правило, в итоге появляется избранный, кто ломает систему.Впрочем, надеяться на то, что придет герой и мир вернется в «доковидные» времена, когда все были свободны, вряд ли стоит. Хотя мечтать не вредно.