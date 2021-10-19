Ночной тариф на электричество будет доступен 5,5 тыс жителям Улан-Удэ

Двухтарифный счетчик выгоден тем, у кого на ночь приходится очень большое потребление электроэнергии



Пять с половиной тысяч жителей Улан-Удэ смогут платить за электричество по «ночному» тарифу. Это станет возможным благодаря установке новых интеллектуальных приборов учета в микрорайонах Стеклозавод, Шишковка, Забайкальский, Импульс, Вагжанова, станция Дивизионная, 1–й участок, сообщили в городской администрации.



«Всего «умными» счетчиками энергетики оснастят 5224 потребителей-граждан и 643 организации», - уточняет пресс-служба компании «Россети Сибирь».



Новые двухтарифные счетчики электроэнергии позволяют контролировать расход потребляемого ресурса в разное время суток. В частности, «ночное» электричество в Улан-Удэ дешевле «дневного» и стоит 1,77 руб\ кВтч.



«Новые приборы учета разработаны научно-производственным объединением «МИР» из города Омска. Сначала приборы прошли «обкатку» в наших климатических условиях, ранее были установлены 50 приборов этой марки для проверки. Затем специалисты «Россети Сибирь» в Бурятии передали производителю свои пожелания: был усилен корпус, стекло, для лучшей видимости и другие элементы. Можно сказать, что теперь прибор учета полностью адаптирован к условиям нашего города. Одним из главных преимуществ для потребителей станет возможность выбирать тариф на электроэнергию. Будет ли он по-прежнему платить по среднему, или перейдет на двухставочный тариф «день-ночь», – решать пользователям, – отметил директор производственного отделения Городские электрические сети («Россети Сибирь», «Бурятэнерго») Сергей Стариков.



Двухтарифный счетчик выгоден тем, у кого на ночь приходится очень большое потребление – электроотопление, бойлеры, теплые полы и т. д.

Приборы учета будут установлены на ближайшей к дому опоре, потребителям выдадут дисплей, на котором будут отображаться показания.



«Благодарим нашего партнера – компанию «Россети» за оперативную реализацию мероприятий, способствующих снижению загрязнения атмосферы. На фоне подорожания дров и угля доступное электроотопление – это реальный шаг к решению проблемы. Особенно эффективно такое решение в сочетании с теплоаккумуляторами, которые накапливают тепловую энергию ночью и сообщают ее системе в дневное время», – говорит Вадим Имидеев, председатель проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ.



Город работает над тем, чтобы переключение жителей проходило планово, без сбоев. «Нами проведен очень большой объем работы по диагностике электросетевого хозяйства, то есть, от долгих разговоров на тему электроотопления мы перешли к делу, реально оценили объем затрат на реконструкцию сетей. Рассчитываем на поддержку главы Бурятии, определение источника финансирования на проектирование и проведение строительно-монтажных работы за счет средств федерального бюджета по федеральной программе «Чистый воздух», – подчеркнул Вадим Имидеев.



Отметим, за один день специалисты монтируют около 30 счетчиков. Переход на новые приборы учета начат с 1 июля 2020 года и должен завершиться к 2023 году.



Фото: ulan-ude-info.ru

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