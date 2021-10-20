20.10.2021
В Бурятии жители села пожаловались в прокуратуру на бездействие местных властей

В Бурятии жители села пожаловались в прокуратуру на бездействие местных властей

В село невозможно было доехать на общественном транспорте

В прокуратуру Бурятии обратились жители села Гусиха Баргузинского района, которые пожаловались на отсутствие регулярного транспортного сообщения с поселком Усть-Баргузин.

«В нарушение законодательства в области организации регулярных перевозок, федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» органом местного самоуправления должные меры по устранению нарушений прав 228 жителей села Гусиха не принимались», резюмировало после проверки обращения надзорное ведомство.

В связи с этим прокурор внес главе района представление, по результатам рассмотрения которого между населенными пунктами организовано ежедневное транспортное сообщение.

Фото: «Номер один»
прокуратура


В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.


^