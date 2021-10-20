Полицейские Бурятии задержали шестерых подозреваемых в угонах

Операция «Автомобиль» прошла в республике на автотрассах всех категорий



В Бурятии сотрудники полиции задержали шестерых подозреваемых в угонах транспортных средств, установлена и задержана автомашина-«двойник», четыре автомашины с измененными маркировочными обозначениями и одно транспортное средство с подложными регистрационными знаками, сообщили в республиканском МВД.



Таковы результаты операции «Автомобиль», которая прошла в регионе с 11 по 15 октября с целью выявления и пресечения деятельности преступных групп и лиц, занимающихся хищением автотранспорта и его легализацией и розыска похищенных автомашин.



В период проведения операции сотрудники полиции организовали проверку автотранспорта на автодорогах, проверку мест разукомплектования транспортных средств, в том числе магазинов, физических лиц, реализующих подержанные запчасти, с целью установления каналов сбыта запчастей, приобретенных преступным путем. Кроме того, велась профилактическая работа с лицами, склонными к совершению преступлений в сфере автобизнеса.



Так, полицейскими задержан 30-летний улан-удэнец, который утром 16 сентября пытался совершить угон автомашины на парковке торгового центра по ул. Керамическая. Молодой человек увидел, что автолюбительница не смогла завести транспортное средство и ушла, не заперев его. Подойдя к иномарке, злоумышленник нашел в салоне отвертку и попытался завести авто, но не смог и покинул место происшествия.



В рамках операции сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками ГИБДД МВД за угон автомобиля задержали 39-летнего житель Тарбагатайского района. Дознанием установлено, что мужчина проживал у знакомых в летнем домике в ДТН «Селенга». Решив совершить угон стоящей в ограде дома иномарки хозяев, злоумышленник проник в автомобиль через незапертую дверь и завел транспортное средство ключами, которые также находились в машине.



Затем мужчина поехал к ранее присмотренному дому неподалеку и совершил кражу имущества. Сложив похищенное в угнанный автомобиль, он планировал вернуться к месту проживания, однако по дороге машина сломалась, и он вынужден был добираться до места жительства пешком. Позже мужчина вернул угнанный автомобиль хозяевам, однако автовладельцы уже обратились в правоохранительные органы. Узнав об этом, злоумышленник скрылся.



В отношении задержанных граждан судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время фигуранты проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.



Полицейские Кабанского района 12 октября задержали 14-летнего подростка, который совершил угон автомашины в поселке Каменск. Несовершеннолетний с другом находился дома, и им пришла идея угнать автомобиль отчима, находившийся в гараже. Для этого они спилили навесной замок ворот гаража, завели автомашину ключами, которые нашли в жилище и выехали кататься. Но вскоре были задержаны сотрудниками уголовного розыска. Проводится разбирательство. В рамках материала проверки решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



В ходе операции на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Хонда Фит», в ходе проверки которого установлено, что автомобиль относится к категории «двойник». У транспортного средства имелись поддельные либо подложные государственные регистрационные знаки, которые зарегистрированы на автомобиль такой же марки, модели, цвета. В отношении водителя составлены административные материалы.



Автомашина помещена на специализированную стоянку. Кроме того, водитель предъявил полицейским водительское удостоверение с признаками подделки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Фото: МВД по Бурятии



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