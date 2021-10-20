В Бурятии в больницах лечатся более 800 пациентов с COVID-19

Амбулаторное лечение проходят почти 2,5 тыс человек, свыше 10 тыс человек - контактные



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 61 368. Это на 154 случая больше, чем было во вторник. Из них 48% (29220) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умер от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 934 человека, трое за последние сутки (все старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 129 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 10 265 человек.



В стационарах получают лечение 803 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 643. В отделениях реанимации находится 92 пациента (из них старше 65 лет – 47), на ИВЛ –43 пациента (из них старше 65 – 22), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 35.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 966 коек: занято – 803, свободно – 163 койки. Занятость коечного фонда составляет 83,1%.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 493 человека.



Всего выздоровели от коронавируса 52 667 (+225) человек.



За сутки проведено исследований от 2 886 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 572 348 исследований.



Завершили вакцинацию 299 506 человек.



Фото: pixabay.com



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