Новые электровозы «Ермак» пришли в Улан-Удэ

До конца «прописку» в столице Бурятии получат еще 36 аналогичных машин



Два новых электровоза «Ермак» 3ЭС5К, построенных на Новочеркасском электровозостроительном заводе, поступили в эксплуатационное локомотивное депо станции Улан-Удэ. Планируется, что до конца текущего года «прописку» в столице Бурятии получат еще 36 аналогичных машин, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Уже в ближайшие дни новые локомотивы отправятся в первые рабочие поездки. Эксплуатироваться «Ермаки» будут на участках Восточного полигона.



Технические характеристики электровозов 3ЭС5К позволяют оптимально распределять тяговую нагрузку между осями и увеличивать вес перевозимых грузов. Такие локомотивы обеспечивают вождение поездов повышенной массы до 7100 тонн. Машины уже успели себя хорошо зарекомендовать, работая в тяжелых климатических условиях и на участках со сложным профилем пути.



Новая техника поступает на дорогу по инвестиционной программе обновления локомотивного парка Восточно-Сибирской дирекции тяги. Всего на ВСЖД уже эксплуатируются 197 грузовых электровозов семейства «Ермак», в том числе 143 трехсекционных локомотива 3ЭС5К и 54 локомотива двухсекционной модели 2ЭС5К.



Фото: company.rzd.ru



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