Кому больше всех за державу обидно

В Бурятской таможне выбрали лучшего по профессии



В Бурятской таможне прошел конкурс на звание «Лучший по профессии», посвященный 30-летию ФТС России и Дню таможенника Российской Федерации. Победителем стал сотрудник Улан-Удэнского таможенного поста Николай Цыбенов.



В конкурсе приняли участие должностные лица аппарата таможни и таможенных постов. Некоторые конкурсанты имеют за плечами таможенный стаж более 10 лет, а кто-то совсем недавно пришел на службу с университетской скамьи. Программа включала выполнение заданий на знание таможенного дела, которые нужно было выполнить за 50 минут и творческий конкурс «30 лет ФТС России… Место моей службы», сообщили в пресс-службе таможне.



На лидирующую позицию по результатам трех конкурсных заданий вышел Николай Цыбенов (Улан-Удэнский таможенный пост), второе и третье места соответственно заняли Михаил Попов (Улан-Удэнский таможенный пост) и Ольга Климович (отдел таможенных процедур и таможенного контроля аппарата таможни).



Как отметил председатель конкурсной комиссии, первый заместитель начальника таможни Иван Бурлака, успешная организация таможенного контроля требует от таможенного инспектора глубоких теоретических знаний и умения применять их на практике. Сегодня участники конкурса это еще раз доказали. При этом конкурсанты показали себя не только грамотными специалистами, но и творческими людьми. Это было продемонстрировано в презентации своей профессии, где звучали стихи и музыка, были представлены фото и видеоматериалы.



«Думаю, что цель конкурса – стимулирование роста профессионального мастерства таможенников достигнута», - добавил он.



День таможенника РФ – установлен в 1995 году указом президента РФ от 4 августа 1995 года. Ранее этот праздник отмечался 29 мая, сегодня в этот день отмечается «День ветеранов таможенной службы». Дата выбрана не случайно. Именно 25 октября в 1653 году, царем Алексеем Михайловичем Романовым был принят указ о взимании таможенной пошлины и был утвержден Единый таможенный устав.



Фото: Бурятская таможня



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