В Улан-Удэ проходит перепись бомжей

Парадокс российской статистики - «домохозяйства бездомных»



В Улан-Удэ наравне со всеми жителями страны в переписи населения принимают участие те, кто не имеет ни жилья, ни работы, а зачастую и документов — лица без определенного места жительства, сообщили в Бурятстате.



Переписчики совместно с сотрудниками органов внутренних дел начали обход всех мест скопления лиц без определенного места жительства (рынки, вокзалы, колодцы). Также перепись пройдет и для лиц, получающих социальные услуги в Республиканском центре социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий «Шанс».



По данным переписи населения 2010 года в республике насчитывалось 542 домохозяйства бездомных с численностью населения 901 человек, из них 77,8 % составляли лица мужского пола. По сравнению с показателем 2002 года наблюдается сокращение численности бездомных, тогда их насчитывалось 1236 человек.



Перепись населения выявит не только численность лиц без определенного места жительства, но их состав: возрастной, образовательный, национальный и так далее.



Напомним, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуги. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».



Фото: ulan-ude-info.ru



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