В Бурятии прокуратура подтвердила нарушения при рекультивации свалки вблизи Байкала

Во исполнение требований природоохранного прокурора все нарушения устранены



В Бурятии в процессе рекультивация свалки твердых коммунальных отходов в поселке Усть-Баргузин, которая проводится в рамках национального проекта «Экология», выявлены нарушения условий государственного контракта, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



Как выяснила Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура, исполнителем работ не обеспечена установка оборудования по обработке (сортировке) отходов, для вывоза мусора использовались необорудованные надлежащим образом транспортные средства, на территории свалки не организовано обязательное видеонаблюдение для контроля за процессом исполнения контракта.



По выявленным нарушениям внесены представления исполнителю контракта, а также министру природных ресурсов и экологии Бурятии в связи с ненадлежащим контролем за ходом выполнения работ.



Во исполнение требований прокурора все нарушения устранены, ликвидация свалки организована в соответствии с государственным контрактом. Органами государственной власти обеспечен еженедельный мониторинг процесса.







В сентябре



Фото: epp.genproc.gov.ru В Бурятии в процессе рекультивация свалки твердых коммунальных отходов в поселке Усть-Баргузин, которая проводится в рамках национального проекта «Экология», выявлены нарушения условий государственного контракта, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.Как выяснила Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура, исполнителем работ не обеспечена установка оборудования по обработке (сортировке) отходов, для вывоза мусора использовались необорудованные надлежащим образом транспортные средства, на территории свалки не организовано обязательное видеонаблюдение для контроля за процессом исполнения контракта.По выявленным нарушениям внесены представления исполнителю контракта, а также министру природных ресурсов и экологии Бурятии в связи с ненадлежащим контролем за ходом выполнения работ.Во исполнение требований прокурора все нарушения устранены, ликвидация свалки организована в соответствии с государственным контрактом. Органами государственной власти обеспечен еженедельный мониторинг процесса. Как сообщал «Номер один», комиссия министерства природных ресурсов и экологии Бурятии ранее проверяла проведение работ по рекультивации мусорной свалки в поселке Усть-Баргузин. Стоимость работ составляет 420 млн рублей. По результатам конкурса был определен подрядчик - ИП Тонконогов Д.С., который приступил к работе в июле нынешнего года. Отходы вывозят на полигоны, расположенные в Гусиноозерске и в Заиграево. Согласно условиям контракта, будет вывезено 180 тысяч кубометров мусора, при этом 17% от общего объема должно быть отсортировано. В июле текущего года состоялась первая выездная проверка комиссии, в ходе которой был выявлен ряд замечаний. Поскольку подрядчик работал только первый месяц к нему не стали применять меры административного воздействия и дали время на устранение замечаний. Повторная выездная проверка состоялась 31 августа, сообщили в минприроды. Около половины замечаний оказались тогда не устранены.В сентябре свалку посетили депутаты Народного Хурала Бурятии . Они констатировали, что закрытие свалки привело к другим проблемам. Пилорамы стали избавляться от строительного мусора и других небытовых отходов, выбрасывая их в лес. Глава поселка Усть-Баргузин Светлана Кривогорницына обратилась к депутатам помочь решить этот вопрос.Фото: epp.genproc.gov.ru

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