В Бурятии в сгоревшем тепляке погиб человек

На ликвидацию открытого горения потребовалось 44 минуты, строение уничтожено полностью







В Бурятии в ночь с 19 на 20 октября в селе Билютай Бичурского района произошло загорание тепляка. Из-за значительного удаления ближайшей пожарной части, первым к возгоранию прибыл добровольный пожарный поселения «Билютайское».



К этому моменту тепляк горел изнутри, огонь распространялся на кровлю строения и крышу пристроенной бани. Помимо добровольца к тушению пожара были привлечены прибывшие огнеборцы Бичурского отряда государственной противопожарной службы Бурятии и местные жители, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



На ликвидацию открытого горения потребовалось 44 минуты. В ходе разбора места пожара было обнаружено тело мужчины. В результате пожара тепляк уничтожен полностью, сгорела кровля и повреждена стена бани. Причина пожара устанавливается.



Фото: pixabay.com





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