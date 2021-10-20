«Безмолвная эпидемия»

20 октября – всемирный день борьбы с остепорозом





Так часто называют остеопороз, потому что уменьшение костной массы происходит незаметно и не проявляется до тех пор, пока не случится перелом. Остеопороз является распространенным заболеванием, особенно среди женщин. Риск его возникновения увеличивается с возрастом (в период постменопаузы). Каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет имеют остеопороз.

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики

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При остеопорозе могут произойти переломы любых костей, но наиболее типичны переломы позвоночника, шейки бедра и лучевой кости. Особенностью переломов при остеопорозе является то, что они случаются при небольшой травме или даже без нее – при поднятии сумки с продуктами или приступе кашля. Для остеопороза не характерны боли в костях и в суставах. Боли появляются лишь при развитии переломов.• Возраст больше 65 лет• Женский пол• Период постменопаузы• Любой перелом в прошлом• Случаи переломов при минимальной травме у близких родственников (отца, матери, сестры) в возрасте старше 50 лет• Ранняя (в том числе хирургическая) менопауза (до 45 лет)• Прием глюкокортикоидных гормонов более 3 месяцев• Длительный постельный режим (более 2 месяцев).• Курение• Избыточный прием алкоголя• Низкое потребление кальция• Дефицит витамина Д• Низкая физическая активность• Частые падения• Низкая масса тела (менее 57 кг) или низкий индекс массы тела (менее 20 кг/м2).Лечением этого заболевания занимаются терапевты; реже – эндокринологи, ревматологи, гинекологи, травматологи. Врач проведет диагностику и определит, есть ли у вас остеопороз. Если диагностирован остеопороз, вам будет назначено лечение медикаментозными препаратами.Основным методом диагностики остеопороза является рентгенологическая денситометрия – измерение минеральной плотности кости с помощью специального прибора. Денситометрия – метод ранней диагностики остеопороза. Она позволяет определить минеральную плотность костной ткани и предсказать риск развития перелома. Денситометрия особенно важна на той стадии заболевания, когда перелома еще нет. В этом случае выявление остеопороза позволяет начать более раннюю профилактику и лечение и предотвратить развитие переломов.Большое значение имеют лабораторные исследования. Выполняются тесты, характеризующие фосфорно-кальциевый обмен (паратиреоидный гормон, общий и ионизированный кальций и фосфор плазмы, витамин Д и его метаболиты).Выбор лечебной тактики зависит от результатов оценки показателей минеральной плотности костей, и включает диету, обогащенную продуктами, содержащими кальций и витамин Д; регулярные физические упражнения, профилактику переломов (использование различных протекторов, мероприятия для снижения риска падений), прием препаратов для лечения остеопороза.Развитие остеопороза возможно остановить, но лечиться надо регулярно в течение нескольких лет. Препараты кальция и витамин Д необходимы для профилактики, но недостаточны для лечения остеопороза.• В создании благоприятных условий для полноценного развития ребенка, подростка и обеспечения достижения адекватного пика костной массы в период взросления;• В введении здорового образа жизни среди населения и профилактического приема препаратов кальция и витамина Д;• В назначении заместительной гормональной терапии женщинам с высоким риском развития остеопороза, в период постменопаузы.