20.10.2021
«Безмолвная эпидемия»

«Безмолвная эпидемия»

20 октября – всемирный день борьбы с остепорозом

Так часто называют остеопороз, потому что уменьшение костной массы происходит незаметно и не проявляется до тех пор, пока не случится перелом. Остеопороз является распространенным заболеванием, особенно среди женщин. Риск его возникновения увеличивается с возрастом (в период постменопаузы). Каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет имеют остеопороз.

При остеопорозе могут произойти переломы любых костей, но наиболее типичны переломы позвоночника, шейки бедра и лучевой кости. Особенностью переломов при остеопорозе является то, что они случаются при небольшой травме или даже без нее – при поднятии сумки с продуктами или приступе кашля. Для остеопороза не характерны боли в костях и в суставах. Боли появляются лишь при развитии переломов.

Основные факторы риска:

•    Возраст больше 65 лет
•    Женский пол
•    Период постменопаузы
•    Любой перелом в прошлом
•    Случаи переломов при минимальной травме у близких родственников (отца, матери, сестры) в возрасте старше 50 лет
•    Ранняя (в том числе хирургическая) менопауза (до 45 лет)
•    Прием глюкокортикоидных гормонов более 3 месяцев
•    Длительный постельный режим (более 2 месяцев).

Факторы риска, которые возможно устранить:

•    Курение
•    Избыточный прием алкоголя
•    Низкое потребление кальция
•    Дефицит витамина Д
•    Низкая физическая активность
•    Частые падения
•    Низкая масса тела (менее 57 кг) или низкий индекс массы тела (менее 20 кг/м2).

Лечением этого заболевания занимаются терапевты; реже – эндокринологи, ревматологи, гинекологи, травматологи. Врач проведет диагностику и определит, есть ли у вас остеопороз. Если диагностирован остеопороз, вам будет назначено лечение медикаментозными препаратами.

Какие обследования проводятся для постановки диагноза?

Основным методом диагностики остеопороза является рентгенологическая денситометрия – измерение минеральной плотности кости с помощью специального прибора. Денситометрия – метод ранней диагностики остеопороза. Она позволяет определить минеральную плотность костной ткани и предсказать риск развития перелома. Денситометрия особенно важна на той стадии заболевания, когда перелома еще нет. В этом случае выявление остеопороза позволяет начать более раннюю профилактику и лечение и предотвратить развитие переломов.

Ультразвуковую денситометрию можно пройти в центре здоровья, который находится по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.100, Call-центр 45-28-51.

Большое значение имеют лабораторные исследования. Выполняются тесты, характеризующие фосфорно-кальциевый обмен (паратиреоидный гормон, общий и ионизированный кальций и фосфор плазмы, витамин Д и его метаболиты).

Выбор лечебной тактики зависит от результатов оценки показателей минеральной плотности костей, и включает диету, обогащенную продуктами, содержащими кальций и витамин Д; регулярные физические упражнения, профилактику переломов (использование различных протекторов, мероприятия для снижения риска падений), прием препаратов для лечения остеопороза.

Развитие остеопороза возможно остановить, но лечиться надо регулярно в течение нескольких лет. Препараты кальция и витамин Д необходимы для профилактики, но недостаточны для лечения остеопороза.

Профилактика остеопороза заключается:

•    В создании благоприятных условий для полноценного развития ребенка, подростка и обеспечения достижения адекватного пика костной массы в период взросления;
•    В введении здорового образа жизни среди населения и профилактического приема препаратов кальция и витамина Д;
•    В назначении заместительной гормональной терапии женщинам с высоким риском развития остеопороза, в период постменопаузы.
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Центр общественного здоровья и медицинской профилактики
Фото: pixabay.com
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