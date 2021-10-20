«Безмолвная эпидемия»

20 октября – всемирный день борьбы с остепорозом
Так часто называют остеопороз, потому что уменьшение костной массы происходит незаметно и не проявляется до тех пор, пока не случится перелом. Остеопороз является распространенным заболеванием, особенно среди женщин. Риск его возникновения увеличивается с возрастом (в период постменопаузы). Каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет имеют остеопороз.
При остеопорозе могут произойти переломы любых костей, но наиболее типичны переломы позвоночника, шейки бедра и лучевой кости. Особенностью переломов при остеопорозе является то, что они случаются при небольшой травме или даже без нее – при поднятии сумки с продуктами или приступе кашля. Для остеопороза не характерны боли в костях и в суставах. Боли появляются лишь при развитии переломов.
Основные факторы риска:
• Возраст больше 65 лет
• Женский пол
• Период постменопаузы
• Любой перелом в прошлом
• Случаи переломов при минимальной травме у близких родственников (отца, матери, сестры) в возрасте старше 50 лет
• Ранняя (в том числе хирургическая) менопауза (до 45 лет)
• Прием глюкокортикоидных гормонов более 3 месяцев
• Длительный постельный режим (более 2 месяцев).
Факторы риска, которые возможно устранить:
• Курение
• Избыточный прием алкоголя
• Низкое потребление кальция
• Дефицит витамина Д
• Низкая физическая активность
• Частые падения
• Низкая масса тела (менее 57 кг) или низкий индекс массы тела (менее 20 кг/м2).
Лечением этого заболевания занимаются терапевты; реже – эндокринологи, ревматологи, гинекологи, травматологи. Врач проведет диагностику и определит, есть ли у вас остеопороз. Если диагностирован остеопороз, вам будет назначено лечение медикаментозными препаратами.
Какие обследования проводятся для постановки диагноза?
Основным методом диагностики остеопороза является рентгенологическая денситометрия – измерение минеральной плотности кости с помощью специального прибора. Денситометрия – метод ранней диагностики остеопороза. Она позволяет определить минеральную плотность костной ткани и предсказать риск развития перелома. Денситометрия особенно важна на той стадии заболевания, когда перелома еще нет. В этом случае выявление остеопороза позволяет начать более раннюю профилактику и лечение и предотвратить развитие переломов.
Ультразвуковую денситометрию можно пройти в центре здоровья, который находится по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.100, Call-центр 45-28-51.
Большое значение имеют лабораторные исследования. Выполняются тесты, характеризующие фосфорно-кальциевый обмен (паратиреоидный гормон, общий и ионизированный кальций и фосфор плазмы, витамин Д и его метаболиты).
Выбор лечебной тактики зависит от результатов оценки показателей минеральной плотности костей, и включает диету, обогащенную продуктами, содержащими кальций и витамин Д; регулярные физические упражнения, профилактику переломов (использование различных протекторов, мероприятия для снижения риска падений), прием препаратов для лечения остеопороза.
Развитие остеопороза возможно остановить, но лечиться надо регулярно в течение нескольких лет. Препараты кальция и витамин Д необходимы для профилактики, но недостаточны для лечения остеопороза.
Профилактика остеопороза заключается:
• В создании благоприятных условий для полноценного развития ребенка, подростка и обеспечения достижения адекватного пика костной массы в период взросления;
• В введении здорового образа жизни среди населения и профилактического приема препаратов кальция и витамина Д;
• В назначении заместительной гормональной терапии женщинам с высоким риском развития остеопороза, в период постменопаузы.
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Центр общественного здоровья и медицинской профилактики
Фото: pixabay.com
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