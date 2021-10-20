Депутат горсовета Улан-Удэ Валерий Шагжитаров досрочно сложил полномочия

Комитет по градостроительной политике горсовета Улан-Удэ возглавил Василий Цыремпилов





Депутат горсовета Улан-Удэ Валерий Шагжитаров сегодня досрочно сложил свои полномочия. Он написал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом на должность главы Джидинского района, сообщили в пресс-службе горсовета.



Все присутствующие на сессии 22 депутата единогласно приняли его заявление. Они выбрали и нового председателя Комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию горсовета Улан-Удэ. Им стал депутат Василий Цыремпилов.



«Хотелось бы поблагодарить своих коллег за оказанную поддержку. У комитета очень высокая планка, хотелось бы ее не занижать, и, совместно с коллегами, отрабатывать все вопросы на высшем уровне», - отметил Василий Цыремпилов.



Всего на внеочередной 26 сессии городского Совета было рассмотрено четыре вопроса.



Фото: ulan-ude-info.ru



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