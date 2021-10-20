В Бурятии новому главврачу пожелали позитивного роста в условиях нехватки денег

Коллективу Кяхтинской ЦРБ представили нового руководителя





В Кяхтинской ЦРБ к работе приступила новый главный врач Туяна Будаева, сообщили в республиканском Минздраве. Для представления нового главврача коллективу и координации работы в условиях эпидемии коронавирусной инфекции больницу посетила министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова.

Туяна Будаева прошла школу подготовки управленческого резерва, стаж работы в медицине составляет 28 лет.- В нынешних тяжелых условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, нехваткой денежных средств, желаю побольше сил и стремления к позитивному росту. Учитывая ваш опыт работы, уверена, что вам по силам возглавить больницу такого крупного района, сохранить коллектив и выполнять первоочередные задачи по сохранению здоровья наших граждан, - подчеркнула министр здравоохранения Евгения Лудупова.- Сфера здравоохранения требует постоянного внимания. Коллектив у нас зрелый, но есть и молодые специалисты. Хочется пожелать удачи Туяне Будаевой, уверен, что с поставленными задачами она справится, - отметила глава Кяхтинского района Бимба Нимаев.- Силы у меня есть, работоспособности хватает. Но хочу подчеркнуть, что мы должны быть единой, сплоченной командой, работать все вместе, и только тогда мы сможем добиться позитивных изменений, - поделилась Туяна Будаева.Фото: Минздрав Бурятии